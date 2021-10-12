Неофициальные заработки или доплаты ОП: откуда у "слуги" Клочко 20 миллионов гривен

Мама "Слуги народа" Андрея Клочко Наталья сразу после захода сына в Верховную Раду из обычной киевской пенсионерки превратилась в киевскую пенсионерку с кучей земли, недвижимости и Tesla Model X. Сразу, как только Клочко стал депутатом, 70-летняя женщина начала скупать дорогое имущество.

Забег по закупкам стартовал в Блиставице – примерно 25 километров от Киева. Наталья Клочко приобрела в июле 2020 года 24 сотки земли возле элитных имений.

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Садовое общество, которое продавало участок, пустую территорию без коммуникаций за сотку просило от 3200 долларов. Если ориентироваться на эту цену, то участок матери нардепа должен был бы стоить почти 2 миллиона гривен.

Дом под Броварами

Хоть в Блиставице дома нет, но есть под Броварами. В 2021 у Натальи Клочко появляется таунхауз на 150 квадратов. Вероятно, речь идет о доме на участке "Вава Вилладж таун". Он самый большой и похож на оформленную квадратуру.

Цена там достигают 2 миллионов гривен. На фейсбук-странице городка за подобные, но меньшие таунхаузы просят 66 тысяч долларов.



Блиставица / Скриншот из видео



Вероятный дом матери Клочко / Скриншот из видео

Женщине повезло

Последние приобретения матери Клочко в Киеве – в ЖК "Ривьера". Рядом метро, выход к пляжу на Днепре. Хотя, можно было бы остановиться на "это уже Киев", потому что это означает, что за каждый квадрат с вас попросят не меньше тысячи долларов. Это еще если повезет.

Женщине повезло. В августе у нее здесь появились сразу 2 квартиры, а также маленькое помещение. Возможно, кладовая. Одно помещение более скромное – 68 квадратов, второе – 200 квадратов.

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Квадрат там стоит примерно 35 тысяч гривен. Такую стоимость озвучивает отдел продаж. Если объединить эти квадраты, а дальше умножить на стоимость каждого, то видим, что это добро должно обойтись матери нардепа почти в 9,5 миллионов.

Tesla Model X 2016 года тоже записана на мать Клочко. С рук такую можно приобрести за 1,2 миллиона гривен.

Как отреагировали "слуги"

Первая мысль, когда это все увидели, была, что нардеп за миллионы неизвестного происхождения скупает все и записывает на маму. Это аж до тошноты традиционная привычка украинских депутатов. Сам нардеп возразил это и сказал спрашивать у его матери, кто же финансирует ее.

После огласки ситуации о миллионных закупках матери нардепа, Клочко отреагировал и написал большой пост в фейсбуке. Отметил, что он здесь ни при чем, а деньги у матери могли появиться благодаря сестре и ее мужу.

Впоследствии отреагировали и в "Слуге народа". Сказали, что кроме поста в фейсбуке, информации не имеют.

Разбогатела и сестра "слуги"

Однако нардеп Клочко всем солгал, когда отрицал отношение к деньгам его членов семьи. Сестра народного депутата тоже, как и мама, начала обрастать дорогой недвижимостью после того, как он попал в парламент.

Сестру депутата зовут Елена Грузицкая. Она в августе 2021 года купила 2 квартиры в том же ЖК "Ривьера" на берегу Днепра, где в тот же день тоже 2 квартиры приобрела мама. Или маме. Правда, немного меньшего размера, но по цене от застройщика они должны были бы стоить около 4 миллионов гривен.



Сестра Клочко / Скриншот из видео

Вообще женщина, кажется, наугад покупает недвижимость. Кроме 2 киевских квартир она также недавно стала владелицей квартиры в ЖК "Бавария" на Крюковщине возле столицы.

"Бавария" – это ЖК бизнес-класса. На сайте пишут, что квадратный метр стоит 17,5 тысяч. Это еще плюс почти миллион к общим расходам.

Еще одну квартиру сестра нардепа недавно купила на Троещине. Это трехкомнатное помещение на 100 квадратов на Драйзера. На сайтах по продаже недвижимости цены на жилье такой же площади с ремонтом в этом же доме – от 2,5 миллионов гривен.

Официально у сестры – никакого бизнеса

Если добавить к активам мамы еще и активы сестры Клочко, то получим 20 миллионов гривен. И это все за 2 года.

С сестрой у Клочко значительно больше общего, чем он хочет показать. Она и ее муж Сергей Грузицкий ездят на старом и бюджетном автомобиле.

Клочко заявил, что его сестра имеет медицинский бизнес, а ее муж возглавляет местный филиал международной компании. Поэтому они способны обеспечить себя и осуществлять операции с недвижимостью без помощи и согласия нардепа.



Настоящие автомобили Грузицких / Скриншот из видео

Официально у сестры Клочко нет никакого бизнеса. Она даже как ФЛП не регистрировалась. Женщина является наемным работником стоматологической клиники из "ГранАте-клиник" с очень скромным заработком – 9 тысяч гривен в месяц. Еще по 1 300 гривен в месяц Грузицкая получает от другой стоматологической компании.

Клочко же рассказывает о миллионах и успешном бизнесе, но в реальности ни бизнеса, ни миллионов у сестры нет. По крайней мере, официально у нее ни того, ни другого. Нардеп вспоминал и мужа сестры.

У мужа сестры – зарплата менеджера

Сергей Грузицкий тоже собственного бизнеса не имеет, а работает в компании Profilco, которая производит алюминиевые профили. Вещь нужная, но официальных сверхприбылей Грузицкому это не приносит.

Его официальная зарплата тянет на зарплату рядового менеджера – примерно тысяча долларов в месяц. Других официальных доходов ни у сестры нардепа, ни у ее мужа нет.

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Можно посчитать, что в 2018 году сестра Клочко и ее муж заработали на двоих 325 тысяч гривен. В 2019 году – 330 тысяч. В прошлом году – 380 тысяч гривен.

Не хватает этих доходов за 3 года даже на Теслу, которую якобы сестра презентовала маме. Не говоря уже о массовой скупке недвижимости. Тут подозрения уже подошли к критической точке. За последние 10 лет доходы семьи не дают ни намека на миллионные сбережения.

Клочко продолжает оправдываться из-за сестры

Нардеп, оправдывая свежие дорогие активы матери, сбрасывает все на семью сестры, официальные доходы которой не то что не дотягивают, а даже приблизиться к этим активам не могут. Либо миллионы гривен ходят в конвертах где-то в подвалах стоматологической клиники или на складах алюминиевыми изделиями, либо нардеп нагло обманывает всех.

Если первый случай – это уклонение от налогов и заинтересоваться должна налоговая. Во втором "Слугам народа" все же придется что-то делать со своим членом.

Клочко начал возражать и рассказал, что мама с сестрой продали квартиру на Троещине и купили другие – добавив собственные накопления и подарок, который депутат сделал еще в 2018 году, продав двухкомнатную квартиру в Броварах.

Клочко о ее продаже отчитался в одной из деклараций. Цена сделки составила 750 тысяч гривен. Вероятно, эти деньги и стоит считать "его подарком".

Очень жаль, что из-за моей политической деятельности, статуса народного депутата и главы комитета мои родители получили волну негатива и безосновательных обвинений в свой адрес,

– сказал депутат.

Вопрос, откуда же тогда могли взяться все эти миллионы, остается открытым. Есть несколько предположений. И ни одно Клочку не понравится.

Какие версии доходов

Предположение первое. Сестра и ее муж внезапно где-то начали получать кучу денег и возить их в багажнике старого автомобиля. Это не очень реалистично.

Предположение второе. Это официально заработанные и задекларированные деньги самого нардепа. Однако даже сам Клочко этот вариант не считает вариантом.

Предположение третье. Это могут быть неофициально заработанные и незадекларированные деньги нардепа, потому что Клочко же не просто попал в парламент. Он попал в очень жирный комитет – Комитет государственного строительства.

Сам депутат говорил, что входит туда, потому что имеет "большой опыт". Поэтому сразу и возглавил этот комитет. Это важная должность и важное направление, потому что тобой сразу, автоматически начинают интересоваться и крупные застройщики, и чиновники, и вообще все те, кто беспокоится о строительстве и земельных участках.

Клочко дружит с застройщиками

Ирина Федорив – редактор сайта "Движения "Честно". Она известна своей очень воинственной позицией к бесконтрольному дерибану и застройке земель под Киевом. Больше всего озабочена так называемым Беличанским лесом, где активисты тягаются с застройщиками уже десятилетия.

Лес находится на территории поселка Коцюбинское, которое территориально ближе к Киеву, но которое координирует соседний Ирпень, который свои леса за времена мэрства Владимира Карплюка уже практически дорубал под застройку и взялся искать новые земли для освоения.

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Федорив говорит, что проблему теоретически могло бы решить присоединение поселка к Киеву. Это обсуждали давно и на всех уровнях. Последнее слово должно было быть за комитетом Клочко, но решение тянется и до сих пор. По словам Федорив, Клочко начал дружить с застройщиками.

Этот вариант подходит для объяснения происхождения "левых" миллионов. Есть еще четвертое предположение. Почему-то именно оно кажется наиболее реалистичным.

Наиболее реалистичная гипотеза

Нардепы обычно не живут только на официальную зарплату. Так говорят инсайдеры, пишут СМИ, этим делятся и сами нардепы. Речь идет о ежемесячных доплатах от Офиса Президента: за правильные голосования, хорошее поведение, да и хотя бы просто чтобы не разбежались окончательно со "Слуги народа" по разным олигархам.

Логично предположить, что фонд этих доплат не формируется из кармана президента или, прости Господи, руководителя его Офиса. Это частично деньги тех же олигархов, против которых "слуги" якобы активно ведут борьбу, частично "благодарности" от участников "Большого строительства", которые получают миллиардные государственные подряды.

Журналисты Bihus.Info анонимно пообщались с несколькими знакомыми депутатами от "слуг", чтобы понять, о каких суммах идет речь. Оказалось, что это неодинаковая ставка для всех. Доплата зависит от многих факторов и "полезности" отдельного нардепа для Банковой. Поэтому назвали суммы в пределах от 20 до 50 тысяч долларов в месяц.

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Если выводить что-то среднее, то получается примерно 400 тысяч в год. За 2 года – почти миллион долларов. Почти столько, сколько семья Клочко инвестировала в новое и дорогое.

Какое бы из предположений не оказалось правильным, имеем кучу активов семьи народного депутата, приобретенных за миллионы совершенно неизвестного происхождения. В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, которое занимается и мониторингом образа жизни должностных лиц, и проверкой их деклараций, отметили, что закон предусматривает 3 вида ответственности за декларирование ложных сведений:

дисциплинарную;

административную;

уголовную.

Ответственность зависит от размера ложных сведений, указанных в декларации. Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко обещал, что когда преступление докажут, то нардепа все-таки исключат из фракции. Интересно, хватит ли им вышеприведенных доказательств.

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