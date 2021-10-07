Ба більше, офшори знайшли навіть у зірок – Шакіри, Елтона Джона, Рінго Старра, Клаудії Шиффер та інших. Правоохоронні органи Чехії відреагували на витік найшвидше і вже розпочали розслідування проти прем'єр-міністра країни.

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В Україні, на жаль, все не на стільки швидко працює. Проте офіційну реакцію ми також маємо.

Президентська карма України

В українських президентів певно така карма. Що не новий глава держави, то нова скринька Пандори.

Приблизно 5 років тому у доволі гучний офшорний скандал потрапив ні хто інший, як п'ятий президент України – Петро Олексійович Порошенко.

Зауважте! Петро Порошенко відкрив компанію на Віргінських островах під продаж Липецької фабрики в Росії. У такий спосіб п'ятий президент зекономив і забрав в України 200 мільйонів доларів, які не потрапили до Держбюджету.

Тоді "палало" у всіх українців, адже країна у стані війни, золото-валютні резерви майже на нулі, а президент ховає від народу податки.

Це не лише тоді наклало значний відбиток на репутацію Порошенка, а й гарно похитнуло його рейтинг, особливо перед виборами 2019 року.

"Шановні слуги Володимира Зеленського, служити треба Україні й українському народові. Саме так, як ми робили це 5 років, коли рятували Україну від російської навали. Ви крали гроші вкладників "Приватбанку" через офшори, розкрадали бюджет і перешкоджали боронити державу", – запевняв Порошенко.



Порошенко теж мав дотичність до офшорного скандалу / Фото Getty Images

Єдине про що забув сказати Порошенко, то це те, що його офшор був президентським, а Зеленського – бізнесовим.

Що відомо про офшори Порошенка? Петро Порошенко контролював щонайменше Петро Порошенко контролював щонайменше 6 офшорних компаній . Через них він у 2010 році купував ексклюзивні меблі та витвори мистецтва для свого заміського маєтку. Офшорні компанії використовували послуги австрійського "Райффайзен Банк Інтернешнл". Крім того, ще 11 офшорних компаній мали зв'язки з бізнес-імперією п'ятого президента.

В офшорах Зеленського й Порошенка є різниця

"Офшор Зеленського зареєстрували тоді, коли він ще працював у шоу-бізнесі. Вони отримували офшори від олігарха Ігоря Коломойського за оплату випусків гумористичного шоу. Зеленський реєстрував офшори до того, як став президентом. Порошенко ж після того, як став президентом", – роз'яснив журналіст Дмитро Гнап.

Як би Порошенко тепер не сподівався, але відчинена скринька Пандори, як її назвали журналісти, навряд чи аж так зачепить нинішнього очільника держави.

Називати офшорний скандал руйнуванням світової коаліції, по-перше, надто пафосно, а, по-друге, занадто перебільшено.

"Чи є офшори злом – риторичне питання. Офшори – це завжди інструмент щось приховати й саме з цього погляду вони цікаві нам як журналістам. Ми робимо розслідування, що саме важливі політичні чи бізнес-діячі хочуть приховати за допомогою офшорів", – розповіла журналістка-розслідувачка Анна Бабинець.

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Що приховували офшори

У співзасновників "95 кварталу" та друзів президента є квартири у Лондоні, які вони купили за мільйони доларів. Чи дивує мене це? Навряд.

Логічно, що за контент платив сам Ігор Коломойський, на каналі якого це і крутили.

Також те, що перед 2 туром президентських виборів Зеленський переписав свої офшорні частки на одного з братів Сергія Шефіра. За словами Бориса Шефіра, уже щось закрили, але чесно зізнається що не все й до 2022 року. Саме тоді почне діяти антиофшорний закон, а залагодити це питання можуть не встигнути.

"Річ у тім, що я вже закрив 23 компанії. Не встигнемо", – наголосив Борис Шефір.

На питання навіщо відкривали кажуть, що у 2012 році часи були бентежні. Бізнес треба було ховати не лише від податків, а й від рейдерства. Саме тому офшор – це був напівлегальний, але як не крути вихід.

В Офісі генпрокурорки не здивовані

Журналісти припускають, що гроші, які Коломойський платив кварталівцям, могли бути вкладників "Приватбанку", які олігарх вивів із банку. Проте переконливих доказів немає.

Ми вже впритул наблизились до реакції правоохоронних органів. Ірина Венедіктова не стала чекати нового випуску "Підгорає" і сама подивилась фільм-розслідування. Каже, нічого нового з нього не дізналась.

Усе що стосується "Приватбанку" вже є у матеріалах справи. На запитання, чому матеріали так довго розслідують – образилась.



Генпрокурорка довго розслідує справу "Приватбанк" / Фото Офіс Генпрокурора

Зеленського й Баканова перевірять

"Мотивувати співробітників правоохоронних органів рухати гучні справи, як ця, – завдання не з простих. Олігархи – це не лише біда держави. Це ще і влада, сила, непересічні можливості, грошовий ресурс, ЗМІ та багато чого іншого", – відзначила генпрокурорка країни.

Зверніть увагу! Національне агентство з питань запобігання корупції найближчим часом перевірить декларації про доходи президента Володимира Зеленського, а також глави Служби безпеки України Івана Баканова.

Вони враховуватимуть дані журналістського розслідування. Зокрема, через заяви про бажання президента отримати дивіденди з фірм уже після того, як він із них вийшов.

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"Це питання дивідендів. Про фірму з якої Зеленський нібито вийшов уже після 2 туру виборів у 2019 році. Проте ми опублікували документи, які говорять про те, що він пробував отримати дивіденди. Мовиться про прибутки. Ми не знаємо, чи отримав він їх. Проте така спроба була", – зазначила медійниця Анна Бабинець.

Першу крапку в історії мають поставити, за словами голови НАЗК Олександра Новікова, до 18 жовтня 2021 року.

Саме тоді закінчиться перевірка декларації Зеленського. Друга буде трохи пізніше, коли уважно вивчать звіт глави СБУ Баканова.

У незалежності органів я не маю особистих сумнівів, тож пропоную поки відставити припущення й теорії, а почекати на офіційні результати.