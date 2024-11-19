Кроме того, такое решение США оставляет Владимиру Путину пространство для всего-навсего двух маневров. Какие объекты на территории России теперь под прицелом ATACMS и что это значит для фронта – читайте в обзоре экспертов на 24 Канале.

К теме США разрешили Украине бить ATACMS по России: все, что известно о важном решении Вашингтона

Трамп может использовать решение Байдена в свою пользу

Политолог Игорь Рейтерович убежден, что Дональд Трамп может воспользоваться решением Джо Байдена относительно ударов ATACMS. Так, Трампу эта история может быть очень выгодной, когда он выступит со своим планом по завершению войны. Понятно, что это надо будет делать с позиции силы, о чем неоднократно говорил и сам Трамп. Кроме того, он обещал быстрые решения, а это возможно только тогда, когда одна сторона или посредник могут надавить на другую сторону и привести неопровержимые аргументы.

"Именно предоставление такого разрешения, если это будет реализовано на практике, будет иметь соответствующий эффект и окончательно покажет всю бесперспективность попыток России захватить еще часть территорий Украины, может стать для Трампа неплохой отправной точкой, где можно будет предлагать определенные варианты с позиции силы", – объяснил политолог.

Что под прицелом ATACMS

Вопрос о дальнобойных ударах обсуждался уже давно, поэтому россияне прибегали к превентивным действиям и рассредоточивали склады, логистику, боекомплект. Впрочем, как отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, есть вещи, которые нельзя просто взять и перенести в другое место.

Например, Россия не способна увеличить летные возможности армейской авиации. Дальность полета все равно останется до 600 километров, а вертолетов до 450 – 480 километров. Так что, для того чтобы поддерживать свои наземные силы, оккупанты будут вынуждены держать авиацию в радиусе поражения ракет.

Такая же история с боекомплектом. Он расположен если не на самом аэродроме, то где-то рядом, а его разгрузка происходит только на аэродромах. Поэтому в момент перемещения можно эффективно нанести удар.

Системы радиолокационной разведки, радиоэлектронной борьбы, системы противовоздушной обороны – все это мы можем уничтожать на территории России,

– сказал Тимочко.

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заметил, что ранее Украина также могла использовать ATACMS по временно оккупированным территориям. В частности, по Керченскому мосту и в целом территории Крыма. Силы обороны уже проводили атаки по ряду объектов на территории полуострова – аэродромы, пусковые установки С-400 и другие военные объекты. Также не следует забывать, что Украина имеет и собственное дальнобойное оружие.

"Сочетание наших и иностранных систем будет давать эффект. Будет уничтожать и стратегические резервы, и боеприпасы, и нефтепереработку, которая идет на оснащение войск России. А также северокорейских войск – это еще одна ситуация, которая позволит этими ракетами бить по местам их дислокации, проведения слаживания, учений", – подчеркнул генерал армии.

Что теперь изменится

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что кроме политического характера решения Байдена по ударам, где действующий президент хочет поставить такую точку в политике поддержки Украины, оно имеет также и военно-политические причины.

В частности, проверить реакцию лидера КНДР Ким Чен Ына, когда Украина нанесет удары по местам скопления северокорейских войск – будет ли он дальше готов отправить в Россию 100 тысяч военных. Возможно, это сорвет дальнейшее сотрудничество Москвы и Пхеньяна.

Также это возможность обеспечить позицию силы для Украины на переговорах, которые могут быть в 2025 году. Так, если дальнобойные ракеты ATACMS и другие средства поражения будут давать возможность срывать российское наступление в Курской области и максимально его откладывать, то это обеспечит определенные позиции для Украины.

Мусиенко назвал 2 результата, которые дадут удары вглубь России: смотрите видео

Кроме того, есть фактор так называемых "красных линий". Возможно, Джо Байден хочет продемонстрировать, что при его каденции США оставались лидером и придерживались того, что демократию нужно защищать. В частности, принимать такие решения, демонстрируя реакцию на пересечение Россией и Северной Кореей "красных линий".

Если мы говорим о Курской области, это может приостановить российское наступление там, а также потенциально уменьшить давление на Востоке Украины, потому что враг будет вынужден передислоцировать определенные подразделения на Курщину,

– объяснил Мусиенко.

Впрочем, он добавил, что вряд ли это обязательно остановит продвижение врага на Востоке, ведь для этого нужно больше средств и сил, их соответствующего применения.

"Первый сценарий, при котором украинские силы будут уничтожать врага в оперативном тылу, насколько достанут, нас устраивает. Второй сценарий – если Россия оттягивает, отводит свои силы и растягивает свои логистические пути обеспечения, нас тоже устроит. На стадии логистики, растягивания линий обеспечения они будут уничтожаться", – подытожил Мусиенко.

Разрешение на удары ATACMS вглубь российской территории предоставляет Силам обороны оперативный простор в действиях. Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" и генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко объяснил, что раньше украинские воины имели возможность поражать вражеские объекты в тактической зоне – несколько десятков километров, а теперь – до 300 километров.

То есть мы можем снижать потенциал врага и влиять не только на тактический, но и на оперативный уровень,

– отметил Романенко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко также добавил, что в перспективе эффективность работы Вооруженных Сил резко вырастет. Впрочем, затягивание с решением привело к тому, что в России появились северокорейские солдаты и если бы ATACMS уже работали по их складах и казармах, то это были бы разрушительные результаты.

"Промедление привело к тому, что сейчас ЕС обсуждает потенциальные угрозы для стран Балтии. Путин может иметь северокорейскую артиллерию, военных, иранские ракеты. Мы видим, что диктатуры значительно быстрее принимают решения", – заметил Тимочко.

Следовательно, удары дальнобойными ракетами могут изменить ход событий. К сожалению, много важных моментов упущено – чего не было бы, если бы оружие применили раньше.

Путину дали 2 варианта

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак убежден, что разрешением на дальнобойные удары вглубь России США демонстрируют Владимиру Путину 2 выхода из ситуации: либо он соглашается на замораживание войны, либо Вашингтон будет давать Киеву оружие.

Важно, что сейчас в США продолжается переходный период – после завершения выборов и до инаугурации нового президента. Обычно администрация действующего президента, которая покидает Белый дом, не идет на политический конфликт и согласовывает определенные действия с командой нового президента.

Шлинчак о разрешении бить по России: смотрите видео

Так что не исключено, что если решение о дальнобойных ударах действительно принималось, то его согласовали с Трампом, или он был о нем проинформирован во время встречи с Джо Байденом.

Меня беспокоят заявления, которые звучат из окружения Дональда Трампа. Либо это окружение пока не знает о таких решениях, либо это действительно такая "растяжка", которая демонстрируется России. Мол, вы можете выбрать один вариант или второй,

– отметил Шлинчак.

В то же время то, что на Украину массированно полетели ракеты, по мнению Шлинчака, может свидетельствовать о срыве какой-то договоренности. Именно поэтому в воскресенье, 17 ноября, от нескольких средств массовой информации прозвучали заявления, что Украина якобы получит ATACMS и право бить ими вглубь России.

"Сейчас идет игра нервов и повышение ставок с двух сторон. В частности, со стороны России, которая думает, что сможет дожать новую администрацию Белого дома, имея выходы на окружение Трампа. А также со стороны администрации Байдена и западных партнеров на Россию", – объяснил председатель правления Института мировой политики.

Возможно, телефонный разговор канцлера Олафа Шольца с Путиным был как раз запланирован для того, чтобы продемонстрировать эти намерения. Да и сообщение в издании Le Figaro, которое сначала написало о разрешении на применение ракет Storm Shadow/SCALP EG вглубь России, а потом изменило текст сообщения, – выглядит как подготовленная информационная кампания. Так, обычно, когда Украине передавали определенные виды вооружения, то сначала его применяли и только потом анонсировали это.

Интересно Разрешение на удары по России получено: куда достают ракеты Storm Shadow

Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук заметил, что Путин привык угрожать так называемой "эскалацией", если Запад передаст Украине определенное оружие. В частности, в Кремле не раз пугали, якобы нельзя предоставлять Киеву танки, ракеты, самолеты, а более того – возможность бить вглубь территории России, но в реальности все происходит иначе.

Происходит то, к чему Путин не привык. Он привык, что может грозно предупреждать, озвучивать какие-то вещи и тогда Запад отступает. Но началась взрослая игра,

– подчеркнул Рыбачук.

То, что долгожданное разрешение от США появилось именно сейчас Рыбачук связывает прежде всего с массированной атакой 17 ноября. Предположительно, разрешение на удары – это ответ демократического мира на беззаконие России. Таким образом Путину хотели показать, что есть жесткая реакция на очередную эскалацию.

Что говорят у Зеленского

Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк назвал сообщения, которые появились в медиа относительно разрешения на удары вглубь России, информационными заявлениями. Он отметил, что наносить удары по российской территории – это право и обязанность Украины, как страны, которая защищается от агрессии. Так что какие-то отдельные юридически оформленные разрешения здесь и не нужны.

Как сказал президент Владимир Зеленский, удары наносятся не словами, и ракеты сами за себя скажут. В зоне поражения 250 километров от границы с Украиной размещено около 300 – 350 объектов военной инфраструктуры врага, в частности стратегические военные производства, стратегические авиационные базы, полигоны и тому подобное.

"Пока ничего не изменилось. Если мы увидим уничтожение этой инфраструктуры, то тогда можно будет говорить, что демократическая коалиция наконец осознала, какого типа войну ведет Россия, и что, кроме телефонных звонков, нужны соответствующие инструменты принуждения", – подытожил советник председателя ОПУ.