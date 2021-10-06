Кроме этого, сам он тоже раньше пользовался ими. Об этом депутат рассказал во время общения с журналистами в Верховной Раде.

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Арахамия: Есть отрицательная и положительная сторона оффшоров

Арахамия подчеркнул, что в расследовании Pandora Papers говорится об истории, которая состоялась еще около 9 лет назад. К тому же в бизнесе.

Кстати, у меня тоже было много оффшоров. Я это открыто... я даже в декларации имею сейчас на жене один оффшор с Сейшел,

– отметил он.

По его словам, есть как негативная, так и позитивная сторона оффшоров. Ведь обычно это международная юрисдикция. Мол, сейчас у каждого из первой сотни миллиардеров мира есть оффшорная компания, на которой хранится какое-то имущество. И оно может быть защищено благодаря, например, британскому праву.

В то же время политик подчеркнул, что это потенциально какие-то манипуляции с налогами. И с этим надо бороться. Кроме этого, напомнил, что "Слуга народа" приняла "антиоффшорный" законопроект №1210, который заработает с 1 января.

"Вам не надо избавляться или скрывать. Вы можете официально показать, что владеете такой компанией. И если вы не уплатили налоги в Украине, то должны это сделать. И все", – пояснил парламентарий.

Расследование Pandora Papers: главное