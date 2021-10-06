Крім цього, сам він теж раніше користувався ними. Про це депутат розповів під час спілкування з журналістами у Верховній Раді.

До теми Відкриття банківської "Пандори": як Україна потрапила у міжнародний офшорний скандал

Арахамія: Є негативний і позитивний бік офшорів

Арахамія підкреслив, що в розслідуванні Pandora Papers мовиться про історію, яка відбулась ще близько 9 років тому. До того ж у бізнесі.

До речі, в мене теж було багато офшорів. Я це відкрито... я навіть у декларації маю зараз на дружині один офшор з Сейшелів,

– зазначив він.

За його словами, є як негативний, так і позитивний бік офшорів. Адже зазвичай це є міжнародна юрисдикція. Мовляв, зараз у кожного з першої сотні мільярдерів світу є офшорна компанія, на якій зберігається якесь майно. І воно може бути захищене завдяки, наприклад, британському праву.

Водночас політик підкреслив, що це потенційно якісь маніпуляції з податками. І з цим треба боротися. Крім цього, нагадав, що "Слуга народу" прийняла "антиофшорний" законопроєкт №1210, який запрацює з 1 січня.

"Вам не треба позбавлятися чи приховувати. Ви можете офіційно показати, що маєте таку компанію. І якщо ви не сплатили податки в Україні, то маєте це зробити. І все", – пояснив парламентар.

Розслідування Pandora Papers: головне