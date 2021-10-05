3 жовтня світові медіа оприлюднили розслідування щодо фінансових маніпуляцій після витоку секретних документів під назвою Pandora Papers. Ці засекречені матеріали опрацьовувалися журналістами впродовж року та засвідчили кричущі факти корупції та тіньових схем у міжнародному масштабі.

Актуально Розслідування Pandora Papers зачепило не тільки Зеленського: що приховують світові лідери

Що таке Pandora Papers

Загалом Pandora Papers – це об'ємний масив інформації, а саме майже 12 мільйонів файлів загальним розміром у 2,94 терабайта, що містять:

6,4 мільйона документів;

2,9 мільйона зображень;

1,2 мільйона листувань електронною поштою;

півмільйона електронних таблиць;

8,5 тисяч презентацій;

5 тисяч аудіо- та відеоматеріалів.

Над цим проєктом працювали 600 журналістів та 150 медіапартнерів зі 117 країн світу в межах Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів.

За даними Forbes, фігурантами розслідування є 130 мільярдерів з переліку видання, яке постійно оновлює список найзаможніших людей світу. Наприклад, це мільярдер Роберт Сміт, який є найбагатшим афроамериканцем Штатів та сплатив за свої офшорні схеми 140 мільйонів доларів штрафів 2020 року.

Детальніше про Pandora Papers:

З українського боку до міжнародної колаборації долучилися журналісти Агенції Слідство.Info. Їхнє розслідування стосувалося компанії "Квартал 95", чинного президента Володимира Зеленського, його першого помічника Сергія Шефіра та олігарха Ігоря Коломойського.

Розслідування Слідство.Info:

Журналістка-розслідувачка "Слідства.Інфо" та Organised Crime and Corruption Reporting Project Олена Логінова була серед тих, хто працював над цим проєктом. У коментарі 24 каналу вона розповіла про нові факти, які відкрилися внаслідок розслідування.

Загалом ми підтвердили три факти в процесі цього розслідування. Перше – це зв'язок Зеленського і Коломойського розміром у 40 мільйонів доларів, отримування дивідендів Зеленським після виходу з-поміж акціонерів фірми Maltex Multicapital Corp та три лондонські квартири, куплені на офшори. Олена Логінова Журналістка-розслідувачка "Слідства.Інфо"

Розслідування Pandora Papers набуло міжнародного розголосу, в тому числі через публікацію світовими ЗМІ його результатів. Так, 3 жовтня на першій шпальті британського видання було вміщено фотоколаж з героїв розслідувань – серед них і портрет президента України Володимира Зеленського.

Обкладинка The Guardian / Фото The Guardian

Офшор для Шефіра

Суть розслідування Pandora Papers полягає в тому, що можновладці з усього світу приховували свої статки за допомогою фірм, зареєстрованих на Британських Віргінських островах, Белізі, Кіпрі та Самоа. Для Зеленського та його найближчого оточення це був шанс створити офшорну мережу – чим вони нібито успішно скористалися. В матеріалі The Guirdian вказується, що зв'язки Зеленського з Росією через фірму Maltex видаються занадто суперечливими.

Детально У розслідуванні Pandora Papers Україна лідирує за кількістю фігурантів: показова інфографіка

Як зазначає журналістка, фіналістка Пулітцерівської премії, що теж долучилася до міжнародної команди Pandora Papers Тетяна Козирєва, в порівнянні з Панамськими документами 2016 року (де фігурував сліпий траст Петра Порошенка) нині було отримано доступ до більшої кількості фірм та країн.

Panama Papers стосувалася одного провайдера, а тут йде мова про 14 провайдерів із різних країн. Тут мова йде про Британські Віргінські острови, Кіпр. Це найбільш популярні юрисдикції, якими користуються українські корупціонери. А для мене ці території означали глухий кут, адже неможливо було дізнатися, хто ж стоїть за тією чи іншою компанією. А зараз ми знаємо їхніх бенефіціарних власників. І скоро вся ця база інформації буде зібрана в одному місці на ICIJ. Тетяна Козирєва журналістка, фіналістка Пулітцерівської премії

Олена Логінова зазначає, що наразі невідомо, за що саме Коломойський перераховував гроші Зеленському – найбільш пікантна та скандальна частина розслідування. Щоправда, другий епізод з дивідендами проливає світло на дії під час виборів у 2019 році.

Історія з дивідендами сталася просто під час передвиборчої кампанії 2019 року. В цей час, коли Зеленський критикує Порошенка щодо збільшення статків, його юристи намагаються ніби вийти з ключової компанії, яка раніше не була відома. Треба розділяти ключових акціонерів (Зеленський, брати Шефіри, Яковлєв, Баканов), які у 2012 році створили офшори. Зеленський намагався нібито вийти з ключової офшорки. Бо він передав це Шефіру безоплатно. А потім ми бачимо інший документ, де ця фірма належить йому і його дружині. Але коли ти вийшов з фірми, то ти не можеш вже отримувати дивіденди,

– резюмувала Логінова.

Відповіді від Офісу Президента щодо факту отримання дивідендів на запит Олени Логінової так і не надходило.

А ця історія тягнеться вже 9 років, як зазначає Логінова в матеріалі Organized Crime and Corruption Reporting Project. Саме з 2012-го Ігор Коломойський став власником медіагрупи 1+1 та почалася офшорна історія для наближеного кола Володимира Зеленського. Самого ж одіозного олігарха звинувачують у привласненні 5,5 мільярдів з "Приватбанку" – нині тривають суди у США, Великій Британії та Україні.

Розслідування Pandora Papers про Зеленського та його оточення / Фото OCCRP

Тетяна Козирєва наголошує, що ще досить давно тривав фінансовий моніторинг фірм, причетних до офшорів олігарха Ігоря Коломойського. Але конкретної відповіді щодо їхньої незаконної діяльності не було.

Нам вдалося виявити, що компанії, зареєстровані в Белізі та на Кіпрі, розслідували фінансові моніторинги цих країн ще у 2009-2010 роках. Тобто ще тоді схема виведення коштів з "Приватбанку" тільки починалася. Ще тоді вони почали запитувати в офшорних реєстраторів, а хто ж стоїть за цими компаніями, хто є бенефіціарними власниками. І, як нам зараз вдалося з'ясувати, ці офшорні реєстратори або, як ми їх називаємо, провайдери, дуже часто ухилялися від відповіді. Або надсилали номінальних власників,

– стверджує Козирєва.

Помідори проти монархії та корупції

Своє розслідування оприлюднило й видання The Washington Post. Воно стосувалося того, як коханка, яка має дитину від Володимира Путіна, придбала собі люксові апартаменти в Монако, король Йорданії Абдулла II приховував 100 мільйонів доларів у офшорах, у той час, коли країна отримувала гуманітарну допомогу, а також причетності членів пакистанського уряду до офшорних схем. Також йшлося про те, що прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш дійсно є поціновувачем прекрасного, адже у 2009 році придбав замок поблизу Канн за 22 мільйони доларів.

Фігуранти розслідування Pandora Papers / Фото The Washington Post

Щоправда, відповідь на кожне зі звинувачень була доволі різною. Так, прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан заявив, що буде розслідувати кожне згадування високопосадовців своєї країни в Pandora Papers. Йорданці зробили помідор символом опору корупції свого монарха. А все через те, що слово Pandora схоже на bandoora арабською – що й означає цей фрукт.

Тетяна Козирєва впевнена, що за публікацією світовими ЗМІ інформації про офшорну мережу найближчого оточення Володимира Зеленського стояло редакційне рішення на рівні редакторів та журналістів, які були учасниками цього проєкту. Тому світовий розголос дасть можливість краще зрозуміти суть українських політиків, які нині перебувають при владі.