У розслідуванні фігурують 336 політиків та чиновників з різних країн. Лідерами за кількістю пов'язаних з офшорними компаніями людьми, згідно з розслідуванням, є Україна, Росія, Колумбія, ОАЕ та Гондурас.

Цікаво Урок для всіх бізнесменів, – політолог про розслідування Pandora Papers

Статистика для України невтішна

Для України рейтинг міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів є доволі невтішним. Українських фігурантів у Pandora Papers удвічі більше ніж у Росії. Це при тому, що вона є другою за кількістю фігурантів цього скандального розслідування.

Загалом трійка "лідерів" за кількістю причетних до офшорних компаній політиків виглядає так:

Україна – 38;

Росія – 19;

Колумбія, ОАЕ, Гондурас – 11.

Цікаво, що фігуранти з цих п'яти країн це понад чверть усіх імен, які згадані у цьому розслідуванні. Повну картину можна побачити на інфографіці, яку створили журналісти-розслідувачі.



Кількість фігурантів розслідування за країнами / Скриншот з ICIJ

Розслідування Pandora Papers: головне