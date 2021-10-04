Таку думку в авторській програмі Дмитра Гнапа та Дениса Казанського "Між іншим" на 24 каналі висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, це не нова історія, а скелет із шафи бізнесу, який наздогнав Зеленського у політичному житті.

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Великий і середній бізнеси мають офшори

На думку політолога, весь великий бізнес і значна частина середнього бізнесу використовують офшори. Це не є секретною інформацією.

Це урок на майбутнє для всіх нинішніх бізнесменів, які збираються працювати в політиці. Рано чи пізно можуть виникнути подібні проблеми. Володимир Фесенко Політолог

Фесенко не виключив можливість, що офшорний скандал є не лише способом мінімізації податків, а певними умовами взаємодії з Коломойським. "Я думаю, що цю схему пропонувала сторона Коломойського для того, щоб розрахуватися", – певен політолог.

Чи вплине викриття на рейтинги Зеленського

Фесенко вважає, що офшорне розслідування мінімально вплине на рейтинги президента. Річ у тім, що ставлення прихильників до певного лідера має переважно емоційний, аніж раціональний характер.

Унаслідок нинішнього скандалу будуть скоріше негативні почуття до Зеленського у його противників. Мовиться про представників політсил, які критично ставляться до президента,

– наголосив політолог.

Подібні скандали, зауважив Фесенко, не зачіпають пересічних українців, зокрема прихильників Зеленського. На людей, які підтримують президента, можуть впливати скоріше соціально-економічні проблеми.

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Порівняння з офшорним скандалом Порошенка

Політолог згадав, що у Зеленського були офшорні скандали, коли він ще працював у бізнесі й не мав жодного стосунку до політики. Якщо порівнювати, то у п'ятого президента Петра Порошенка були офшори ще тоді, коли той не був публічним політиком.

Що відомо про офшори Порошенка? Петро Порошенко контролював щонайменше Петро Порошенко контролював щонайменше 6 офшорних компаній . Через них він у 2010 році купував ексклюзивні меблі та витвори мистецтва для свого заміського маєтку. Офшорні компанії використовували послуги австрійського "Райффайзен Банк Інтернешнл". Крім того, ще 11 офшорних компаній мали зв'язки з бізнес-імперією п'ятого президента.

"Він (Порошенко – 24 канал) не мав права працювати в бізнесі. Є пряме порушення. Якщо відкривати за такі речі розслідування, то варто розслідувати й ситуацію щодо Порошенка. Зрозуміло, чому не розслідували за часів його президенства, але чому зараз, то це питання до наших правоохоронних органів", – відзначив Фесенко.

Програма "Між іншим" на 24 каналі: дивіться відео

Розслідування Pandora Papers: коротко