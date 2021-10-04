Таку думку в авторській програмі Дмитра Гнапа та Дениса Казанського "Між іншим" на 24 каналі висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, це не нова історія, а скелет із шафи бізнесу, який наздогнав Зеленського у політичному житті.
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Великий і середній бізнеси мають офшори
На думку політолога, весь великий бізнес і значна частина середнього бізнесу використовують офшори. Це не є секретною інформацією.
Це урок на майбутнє для всіх нинішніх бізнесменів, які збираються працювати в політиці. Рано чи пізно можуть виникнути подібні проблеми.
Фесенко не виключив можливість, що офшорний скандал є не лише способом мінімізації податків, а певними умовами взаємодії з Коломойським. "Я думаю, що цю схему пропонувала сторона Коломойського для того, щоб розрахуватися", – певен політолог.
Чи вплине викриття на рейтинги Зеленського
Фесенко вважає, що офшорне розслідування мінімально вплине на рейтинги президента. Річ у тім, що ставлення прихильників до певного лідера має переважно емоційний, аніж раціональний характер.
Унаслідок нинішнього скандалу будуть скоріше негативні почуття до Зеленського у його противників. Мовиться про представників політсил, які критично ставляться до президента,
– наголосив політолог.
Подібні скандали, зауважив Фесенко, не зачіпають пересічних українців, зокрема прихильників Зеленського. На людей, які підтримують президента, можуть впливати скоріше соціально-економічні проблеми.
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Порівняння з офшорним скандалом Порошенка
Політолог згадав, що у Зеленського були офшорні скандали, коли він ще працював у бізнесі й не мав жодного стосунку до політики. Якщо порівнювати, то у п'ятого президента Петра Порошенка були офшори ще тоді, коли той не був публічним політиком.
Що відомо про офшори Порошенка?Петро Порошенко контролював щонайменше 6 офшорних компаній. Через них він у 2010 році купував ексклюзивні меблі та витвори мистецтва для свого заміського маєтку. Офшорні компанії використовували послуги австрійського "Райффайзен Банк Інтернешнл". Крім того, ще 11 офшорних компаній мали зв'язки з бізнес-імперією п'ятого президента.
"Він (Порошенко – 24 канал) не мав права працювати в бізнесі. Є пряме порушення. Якщо відкривати за такі речі розслідування, то варто розслідувати й ситуацію щодо Порошенка. Зрозуміло, чому не розслідували за часів його президенства, але чому зараз, то це питання до наших правоохоронних органів", – відзначив Фесенко.
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Розслідування Pandora Papers: коротко
- Видання "Слідство. Інфо", що належить проєкту Pandora Papers, опублікувало розслідування "Офшор 95", де розповідають про офшорні рахунки Володимира Зеленського.
- У розслідуванні мовиться про те, що бізнес "Кварталу 95" стоїть на офшорній мережі. Центральною у ній є фірма Maltex Multicapital Corp, зареєстрована на Віргінських островах.
- Також з'ясувалося, що менеджери компаній олігарха Ігоря Коломойського були причетні до захоплення контрольного пакета кіностудії на березі Чорного моря.