Такое мнение в авторской программе Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского "Между прочим" на 24 канале высказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, это не новая история, а скелет из шкафа бизнеса, который догнал Зеленского в политической жизни.
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У большого и среднего бизнеса есть офшоры
По мнению политолога, весь большой бизнес и большая часть среднего бизнеса используют офшоры. Это не является секретной информацией.
Это урок на будущее для всех нынешних бизнесменов, которые собираются работать в политике. Рано или поздно могут возникнуть подобные проблемы.
Фесенко не исключил возможность, что офшорный скандал является не только способом минимизации налогов, а определенными условиями взаимодействия с Коломойским. "Я думаю, что эту схему предлагала сторона Коломойского для того, чтобы рассчитаться", – уверен политолог.
Повлияет ли разоблачение на рейтинги Зеленского
Фесенко считает, что офшорное расследования минимально повлияет на рейтинги президента. Дело в том, что отношение сторонников к определенному лидеру имеет преимущественно эмоциональный, чем рациональный характер.
В результате нынешнего скандала будут скорее негативные чувства к Зеленскому у его противников. Говорится о представителях политсил, которые критически относятся к президенту,
– отметил политолог.
Подобные скандалы, заметил Фесенко, не затрагивают рядовых украинцев, в частности сторонников Зеленского. На людей, которые поддерживают президента, могут влиять скорее социально-экономические проблемы.
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Сравнение с офшорным скандалом Порошенко
Политолог вспомнил, что у Зеленского были офшорные скандалы, когда он еще работал в бизнесе и не имел никакого отношения к политике. Если сравнивать, то у пятого президента Петра Порошенко были офшоры еще тогда, когда он не был публичным политиком.
Что известно об офшорах Порошенко?Петр Порошенко контролировал по меньшей мере 6 оффшорных компаний. Через них он в 2010 году покупал эксклюзивную мебель и произведения искусства для своего загородного имения. Офшорные компании использовали услуги австрийского "Райффайзен Банк Интернешнл". Кроме того, еще 11 офшорных компаний имели связи с бизнес-империей пятого президента.
"Он (Порошенко – 24 канал) не имел права работать в бизнесе. Есть прямое нарушение. Если открывать за такие вещи расследование, то стоит расследовать и ситуацию Порошенко. Понятно, почему не расследовали при его президентстве, но почему сейчас, то это вопрос к нашим правоохранительным органам", – отметил Фесенко.
Расследование Pandora Papers: коротко
- Издание "Следствие. Инфо", что принадлежит проекту Pandora Papers, опубликовало расследование "Офшор 95", где рассказывается об офшорных счетах Владимира Зеленского.
- В расследовании говорится о том, что бизнес "Квартала 95" стоит на офшорной сети. Центральной в ней является фирма Maltex Multicapital Corp, зарегистрированная на Виргинских островах.
- Также выяснилось, что менеджеры компаний олигарха Игоря Коломойского были причастны к захвату контрольного пакета киностудии на берегу Черного моря.