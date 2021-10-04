Такое мнение в авторской программе Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского "Между прочим" на 24 канале высказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, это не новая история, а скелет из шкафа бизнеса, который догнал Зеленского в политической жизни.

К теме Журналисты частично подтвердили связь Зеленского и Коломойского на 40 миллионов долларов

У большого и среднего бизнеса есть офшоры

По мнению политолога, весь большой бизнес и большая часть среднего бизнеса используют офшоры. Это не является секретной информацией.

Это урок на будущее для всех нынешних бизнесменов, которые собираются работать в политике. Рано или поздно могут возникнуть подобные проблемы. Владимир Фесенко Политолог

Фесенко не исключил возможность, что офшорный скандал является не только способом минимизации налогов, а определенными условиями взаимодействия с Коломойским. "Я думаю, что эту схему предлагала сторона Коломойского для того, чтобы рассчитаться", – уверен политолог.

Повлияет ли разоблачение на рейтинги Зеленского

Фесенко считает, что офшорное расследования минимально повлияет на рейтинги президента. Дело в том, что отношение сторонников к определенному лидеру имеет преимущественно эмоциональный, чем рациональный характер.

В результате нынешнего скандала будут скорее негативные чувства к Зеленскому у его противников. Говорится о представителях политсил, которые критически относятся к президенту,

– отметил политолог.

Подобные скандалы, заметил Фесенко, не затрагивают рядовых украинцев, в частности сторонников Зеленского. На людей, которые поддерживают президента, могут влиять скорее социально-экономические проблемы.

Читайте больше Четыре причины, почему скандал с Pandora papers не навредит Зеленскому

Сравнение с офшорным скандалом Порошенко

Политолог вспомнил, что у Зеленского были офшорные скандалы, когда он еще работал в бизнесе и не имел никакого отношения к политике. Если сравнивать, то у пятого президента Петра Порошенко были офшоры еще тогда, когда он не был публичным политиком.

Что известно об офшорах Порошенко? Петр Порошенко контролировал по меньшей мере Петр Порошенко контролировал по меньшей мере 6 оффшорных компаний . Через них он в 2010 году покупал эксклюзивную мебель и произведения искусства для своего загородного имения. Офшорные компании использовали услуги австрийского "Райффайзен Банк Интернешнл". Кроме того, еще 11 офшорных компаний имели связи с бизнес-империей пятого президента.

"Он (Порошенко – 24 канал) не имел права работать в бизнесе. Есть прямое нарушение. Если открывать за такие вещи расследование, то стоит расследовать и ситуацию Порошенко. Понятно, почему не расследовали при его президентстве, но почему сейчас, то это вопрос к нашим правоохранительным органам", – отметил Фесенко.

Расследование Pandora Papers: коротко