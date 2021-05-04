Петр Порошенко контролировал по меньшей мере 6 офшорных компаний. Через них он в 2010 году покупал эксклюзивную мебель и произведения искусства для своего загородного поместья.

Что известно об офшорах Порошенко

Офшорные компании пользовались услугами австрийского "Райффайзен Банк Интернешнл" кроме того, еще 11 офшорных компаний имели связи с бизнес-империей пятого президента.

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По данным исследователей, Intraco, Vernon и еще 15 компаний, которые ежегодно обрабатывали операции на десятки миллионов долларов, связанные с Порошенко и его бизнесом, имели счета в Raiffeisen. Большинство из них были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре.

С помощью переписки по электронной почте и другой документации, антикоррупционеры установили, что 6 оффшорных компаний контролирует лично Порошенко. В отношении других офшоров OCCRP не обнаружила четких доказательств. Известно лишь, что те заключали сделки, связанные с бизнесом Порошенко.

Так, переписки показывают, что лидер партии "Европейская Солидарность" одобрял исполнительные решения от имени Vernon, Linquist и Cyprus firm Chartomena Ltd.

Официально бенефициарным владельцем "Vernon Holdings" и для большинства из упомянутых 6 компаний в документах "Райффайзен" отмечали Сергея Зайцева. В 2016 году он отрицал, что руководил "Intraco" в пользу Порошенко.

Для чего политику офшорные компании

По данным OCCRP, в начале 2010-х годов, еще до каденции Порошенко построил особняк за пределами Киева и решил обставить его дорогой мебелью. Используя оффшорную компанию Vernon Holdings политик и его жена Марина Порошенко на протяжении 2009 – 2012 годов приобрели фурнитуру на сумму более 100 тысяч долларов у итальянских производителей мебели.

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В мае 2012 года, уже на посту министра экономического развития и торговли, Порошенко приобрел сюрреалистическую скульптуру слона Сальвадора дали за 338 500 долларов на аукционе в Sotheby's в Нью-Йорке. Для этого он использовал офшорную компанию. Linquist Ltd.

"Райффайзен" обозначил Зайцева как бенефициарного владельца Linquist. Согласно документам, полученным OCCRP, Порошенко имел доверенность этой компании, которая впоследствии продала статую одной из украинских медиакомпаний политика за 342 500 долларов.

В апреле 2013 года Порошенко использовал Vernon для покупки предметов искусства на 4,8 миллиона фунтов стерлингов. Среди них – полотно Ильи Репина "Казаки на Черном море".

Заметим, юридические советники пятого президента на запрос OCCRP отрицали отношение политика к офшорным компаниям.