Петро Порошенко контролював щонайменше 6 офшорних компаній. Через них він у 2010 році купував ексклюзивні меблі та витвори мистецтва для свого заміського маєтку.

Що відомо про офшори Порошенка

Офшорні компанії користувалися послугами австрійського "Райффайзен Банк Інтернешнл" Крім того, ще 11 офшорних компаній мали зв'язки з бізнес-імперією п'ятого президента.

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За даними дослідників, Intraco, Vernon та ще 15 компаній, які щороку обробляли операції на десятки мільйонів доларів, пов'язані з Порошенком та його бізнесом, мали рахунки в Raiffeisen. Більшість із них були зареєстровані на Британських Віргінських островах та на Кіпрі.

За допомогою листування електронною поштою та іншої документації, антикорупціонери встановили, що 6 офшорних компаній контролює особисто Порошенко. Щодо інших офшорів OCCRP не виявила чітких доказів. Відомо лише, що ті укладали операції, пов'язані з бізнесом Порошенка.

Так, листування показують, що лідер партії "Європейська Солідарність" схвалював виконавчі рішення від імені Vernon, Linquist та Cyprus firm Chartomena Ltd.

Офіційно бенефіціарним власником "Vernon Holdings" та більшості зі згаданих 6 компаній у документах "Райффайзен" зазначали Сергія Зайцева. У 2016 році він заперечував, що керував "Intraco" на користь Порошенка.

Для чого політику офшорні компанії

За даними OCCRP, на початку 2010-х років, ще до каденції, Порошенко побудував маєток за межами Києва і вирішив обставити його дорогими меблями. Використовуючи офшорну компанію Vernon Holdings політик та його дружина Марина Порошенко впродовж 2009 – 2012 років придбали фурнітуру на суму понад 100 тисяч доларів в італійських виробників меблів.

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У травні 2012 року, вже на посаді міністра економічного розвитку й торгівлі, Порошенко придбав сюрреалістичну скульптуру слона Сальвадора Далі за 338 500 доларів на аукціоні на Sotheby's у Нью-Йорку. Для цього він використав офшорну компані. Linquist Ltd.

"Райффайзен" позначив Зайцева як бенефіціарного власника Linquist. Згідно з документами, отриманими OCCRP, Порошенко мав довіреність цієї компанії, яка згодом продала статую одній з українських медіакомпаній політика за 342 500 доларів.

У квітні 2013 року Порошенко використав Vernon для купівлі предметів мистецтва на 4,8 мільйона фунтів стерлінгів. Серед них – полотно Іллі Рєпіна "Козаки на Чорному морі".

Зауважимо, юридичні радники п'ятого президента на запит OCCRP заперечили стосунок політика до офшорних компаній.