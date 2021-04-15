Для чего Петру Порошенко 2,5 тонны денег и каких репрессий он боится.

Весной 2020 года только что восстановленная ​​украинская версия журнала Forbes подверглась массированной атаке. Причиной стал рейтинг самых богатых людей Украины, а именно – третья позиция, которую с состоянием на сумму в 1,4 миллиарда долларов занял народный депутат и профессиональный политик Петр Порошенко.

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Многочисленная группа интернет-троллей из команды поддержки пятого президента потребовала от главного редактора Владимира Федорина опровержений, чем довела медиаменеджера чуть ли не до истерики.

Тот еще долго объяснял в интервью и соцсетях, как мог президент воюющей страны так эффектно приумножить состояние (с 560 миллионов в 2016 году до 1,4 миллиарда в 2020 году), рассказывал о методике подсчетов и даже обещал, что вскоре Порошенко окажется в глобальном рейтинге миллиардеров "Форбса".

Слушать господина Федорина никто не стал: пресс-служба новоиспеченного миллиардера записала главного редактора уважаемого издания к агентам влияния президента Зеленского, а инфокомсомольцы продолжили набеги на фейсбук-страницу главного редактора.

"Возвращение Порошенко в рейтинг миллиардеров", когда он буквально за последние дни мая 2020 года "разбогател" на сотни миллионов долларов – это спецоперация с целью дискредитации лидера оппозиции. Ключевую роль в этой операции сыграл член политсовета "Движения новых сил", и вип-агитатор Владимира Зеленского в президентской кампании 2019 года. Это – классический образец фейковых новостей. Как надеется Петр Порошенко, этот фейк не будет впредь распространяться авторитетными средствами массовой информации,

– с болью писала тогда пресс-служба Порошенко.

Вскоре информацию своей украинской дочки подтвердил глобальный Forbes, а Петру Порошенко пришлось примириться со статусом миллиардера и олигарха. Извиняться перед украинскими журналистами за травлю, конечно, никто не стал, а потому финальные стадии принятия прошли уже тихо и без лишнего пафоса.

Удивление и даже возмущение сторонников Порошенко можно понять, ведь он уже лет 25 работает политиком и, по логике, не имеет времени на дела бизнеса. Но нет, Петр Алексеевич как тот цезарь – берется сразу за несколько дел одновременно и преуспевает. Материально.

Дело в том, что на самом деле Порошенко – никакой не политик, он как был, так и остался бизнесменом. Просто использует свое пребывание во власти, а в ней он был со времен Кучмы, ради прикрытия своего бизнеса. То есть, как олигарх.

Так, он служил Ющенко и был главным "дорогим другом", не потерялся при Януковиче и был министром, ради того, чтобы остаться у власти – приветствовал Харьковские соглашения и объяснял, как хорошо дружить с Россией. Впоследствии Порошенко сам стал президентом и смог масштабировать свой бизнес, привлечь своих младших партнеров – Гладковского, Кононенко и других к новым схемам, не забывать об оффшорах, а еще – находить время на элитный отдых. И "слепой траст" здесь ни при чем – просто Петр Алексеевич такой талантливый человек, который всегда успевает и всегда успешен.



Кадр из мультсериала "Утиные истории"

В 2019 году Порошенко заявил, что не проигрывал ни на каких выборах. И это действительно так, ведь теперь он снова у власти – на этот раз в статусе народного депутата и фактического руководителя влиятельной парламентской фракции и немногочисленной, но агрессивной группы поддержки, так называемой "улицы". Благодаря этому бизнес Петра Порошенко в плюсе, а он сам становится ежегодно богаче.

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По состоянию на 2021 год Петр Порошенко покорился судьбе и статус миллиардера уже не опровергал (а еще стал богаче на 200 миллионов долларов). Но все равно сумел удивить. В электронной декларации политик указал неслыханное даже для Скруджа Макдака количество наличных.



Кадр из сериала "Во все тяжкие"

Оказалось, что Порошенко держит наличными 51,2 миллиона долларов и 423,3 миллиона гривен, что суммарно в гривневом эквиваленте составляет более 1,8 миллиарда гривен. Для лучшего понимания подаем эту сумму цифрами – 1 800 000 000.

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Если предположить, что американскую валюту семья бывшего руководителя Украины сохраняет чисто купюрами по 100 долларов, то получится 512 килограммов долларов. Гривны, если мерить купюрами по "200" – свыше 2 тонн. Таким образом, Петр Порошенко где-то дома у себя хранит более 2,5 тонны денег.

Такое количество денег физически сложно представить. Не менее сложно такие деньги транспортировать и хранить, ведь для этого необходимы огромные сейфы. И тот склад, который был в Уолтера Уайта с "Во все тяжкие", в этом случае будет маловат.

Также трудно представить, какая армия то все добро охраняет: учитывая сумму, это должно быть что-то вроде отряда с блокбастера "Армия мертвецов". Не менее.



Кадр из телефильма "Армия мертвецов"

Объяснение выхода политика в кэш также оказалось феерическим.

Порошенко был вынужден снять со счетов в банке 51 миллион долларов и 423 миллиона гривен из-за политических репрессий власти и ее постоянные попытки арестовать активы лидера оппозиции. Все эти средства будут возвращены в банк после прекращения политических репрессий,

– заявили в пресс-службе Порошенко в ответ на запрос "Радио Свободы".

Правда, в пресс-службе решили не уточнять, какие именно репрессии и против кого, но, похоже, что речь идет о бизнес-партнере бывшего президента Виктора Медведчука. Во времена правления Порошенко кум Путина и бывший первый советник Кучмы сумел вылезти из тени и даже получил статус олигарха. Не такого богатого, как Петр Алексеевич, но все же.

Порошенко предоставил Медведчуку экономические преференции и сделал его фактическим монополистом на рынке дизтоплива, вернул в медийную плоскость и дал тому возможность стать телемагнатом. На справедливую критику по поводу восхваления Медведчука все время своего правления Порошенко говорил о вынужденной необходимости и объяснял процветание агента влияния РФ тем, что иначе "Путин нападет".



Кадр из поучительного мультфильма "Золотая антилопа"

В 2021 году новый президент прикрыл лавочку, а СНБО закрыла пропагандистские каналы Медведчука и применила против него санкции. Закрытие своего пропагандистского канала "Прямой" очень боялся и Порошенко, потому решился переписать его с зиц-председателя с темным прошлым Макеенко на себя. Так Петр Порошенко стал официальным работодателем немалой когорты работников идеологического фронта. И вынужден им официально платить деньги, а не так, как раньше.