В расследовании фигурируют 336 политиков и чиновников из разных стран. Лидерами по количеству связанных с офшорными компаниями людьми, в связи с расследованием, Украина, Россия, Колумбия, ОАЭ и Гондурас.

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Статистика для Украины неутешительная

Для Украины рейтинг международного консорциума журналистов-расследователей является довольно неутешительным. Украинских фигурантов в Pandora Papers вдвое больше чем в России. Это при том, что она является второй по количеству фигурантов этого скандального расследования.

В целом тройка "лидеров" по количеству причастных к офшорным компаниям политиков выглядит так:

Украина – 38;

Россия – 19;

Колумбия, ОАЭ, Гондурас – 11.

Интересно, что фигуранты из этих пяти стран это более четверти всех имен, упомянутых в этом расследовании. Полную картину можно увидеть на инфографике, которую создали журналисты-расследователи.



Количество фигурантов расследования по странам / Скриншот из ICIJ

Расследование Pandora Papers: главное