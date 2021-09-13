Неприємні сюрпризи для Росії: "Газпром" працює над схемами щодо "Північного потоку-2"

Росіяни хизуються добудовою "Північного потоку-2". У країні сприймають це як перемогу і заявляють, що перші поставки блакитного палива до Німеччини щодо газогону почнуться ще до кінця 2021 року.

Схожі очікування були в росіян і щодо будівництва цієї труби в Балтійському морі на початку 2018 року. Тоді в Росії запевняли, що газогін запрацює вже у 2019 році.

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Попри це, американські санкції зробили свою справу. Будівництво розтягнулося на 3 роки. Наразі росіяни повинні ще сертифікувати свій газогін і лише після цього зможуть запустити його в експлуатацію.

Сюрпризи для Росії

Тут на росіян може очікувати багато неприємних сюрпризів. Перед сертифікацією компанія Nord Stream 2 AG повинна провести так званий анбандлінг – процес реорганізації. Це означає, що "Газпром", який видобуває газ:

не може бути ще і його постачальником;

повинен віддати транспортування блакитного палива іншій незалежній від нього компанії.

Звісно ж у Москві цього не хочуть. Поки не відомо, як викручуватимуться з цієї ситуації. "Газпром" вже програв в суді Дюссельдорфа справу проти німецького регулятора мереж.

Він не надав йому виключення з Третьої енергетичної хартії Європейського Союзу. Вона і передбачає анбандлінг.

Думаю, що юристи "Газпрому", Nord Stream 2 працюють багато і довго над цими схемами. Можливо, "Газпром" дасть дозвіл і іншим російським компаніям бути експортерами газу, а сам залишиться управляти трубою,

– зауважила президентка аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко.

Перед росіянами ще стоїть завдання переконати Єврокомісію у тому, що "Північний потік-2" не загрожує енергобезпеці ЄС. Оскільки Nord Stream 2 зареєстрований поза ЄС і володіє ним російський "Газпром", то до труби застосовуватимуть складнішу процедуру сертифікації.

Чи запрацює "Північний потік-2": дивіться відео

В Європі – супротивники газогону

Міністерство енергетики Німеччини повинне буде узгодити її з Єврокомісією. В Європі багато супротивників "Північного потоку-2", відтак говорити про швидке ухвалення такого рішення в Брюсселі не варто.

Водночас як у німецького Міністерства енергетики, так і у Єврокомісії за законом є по кілька місяців на ухвалення рішення щодо "Північного потоку-2".

В Німеччині вже наприкінці вересня відбудеться передача влади від Ангели Меркель, яка постійно підтримувала російській газогін, її наступнику. Хоча експерти вважають, що не варто очікувати значної зміни курсу офіційного Берліна.

"Зараз, коли росте роль соціал-демократів, можливо, така впевненість у категоричному спротиву в Німеччині "Північному потоку-2" знижується", – пояснила Павленко.

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Німецькі соціал-демократи, які наразі лідирують у соцопитуваннях, не зможуть сформувати уряд без коаліційної угоди бодай зі ще одним переможцем перегонів. Це, найімовірніше, будуть німецькі "зелені", які виступають проти "Північного потоку-2".

Американці теж не зацікавлені в сертифікації

Відтак росіянам не варто очікувати на значні поступки Берліна в питаннях сертифікації свого газогону. Не зацікавлені у сертифікації "Північного потоку-2" і американці.

США не зупинять зусиль для впливу на "Північний потік-2". Ми працюватимемо, щоб він пройшов ретельну процедуру сертифікації і відповідав вимогам Четвертого енергетичного пакета ЄС,

– повідомив старший радник з енергобезпеки Держдепартаменту США Амос Хохштейн.

До того Nord Stream 2 має пройти технічну незалежну сертифікацію.

Цю процедуру повинна була виконати норвезька сертифікаційна компанія DNV GL. У листопаді 2020 року вона відмовилась від проведення такої роботи через запровадження Вашингтоном санкцій проти компаній, залучених до зведення "Північного потоку-2".

Тому росіянам сьогодні необхідно знайти іншого незалежного сертифікатора, який не побоїться американських санкцій.



Росіяни повинні знайти сертифікатора, який не боїться санкцій / Фото EPA

"З українського, польського боку насправді теж є варіанти. Перший варіант – все ж вимагати застосування санкцій. Адже чим категоричніше США наполягатимуть на санкціях, тим менше таких компаній будуть готові працювати з Nord Stream 2 AG", – пояснила Павленко.

Юридичні перепони затягують процес сертифікації

Та всі ці юридичні перепони лише затягують процес сертифікації і не запобігають введенню в експлуатацію "Північного потоку-2". Відтак українці мають працювати і над "планом Б".

"План Б" – це підписання угоди про транспортування газу на 40 – 50 мільярдів кубів,

– відзначила Павленко.

Поки росіяни не погоджуються на такі об'єми транзиту через українську ГТС. Натомість вони у свій традиційний спосіб намагаються шантажем змусити Європу піти на поступки.

. За літо в підземні газові сховища Австрії і Німеччини не закачали жодного кубометра газу. Ціни на блакитне паливо в ЄС підскочили до 700 доларів за кубометр.

Москва штучно створила дефіцит, аби примусити Брюссель і Берлін швидше ухвалювати рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2". Чи зможуть європейці протистояти такому шантажу Кремля і чи зрештою зрозуміють, що для Москви газ – це політичний інструмент тиску, покаже лише час.