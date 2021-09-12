Про них розповів глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Це сталося під час його виступу на форумі YES 11 вересня.
Думка до теми Росія почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, – Єрмак
Запуск "Північного потоку-2": нова загроза
Глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, що після запуску "Північного потоку-2":
- Росія може різко зменшити кількість газу, який транспортуватиме через Україну.
- Своєю чергою це призведе до змін властивостей газу.
- І тоді до палива будуть питання вже у європейських операторів газотранспортних систем.
- І виникатимуть ці питання на західному кордоні України.
За словами Вітренка, якщо "Газпром" не транспортуватиме газ в українську ГТС після запуску "Північного потоку-2" – то "нам навіть простіше – нічого не треба виконувати". Гірше, якщо росіяни вдадуться до іншої тактики.
Якщо він ("Газпром" – 24 канал) буде давати якісь невеликі обсяги газу, або якщо буде дуже сильно варіювати (один день максимум, а інший день, скажімо, мінімум) – то будуть фізичні проблеми, як забезпечити транзит, необхідні фізико-хімічні властивості газу, які специфіковані згідно з контрактом між українським оператором і операторами Словаччини, Польщі, Угорщини тощо,
– зізнався Вітренко.
Простіше кажучи, європейські оператори можуть висунути Україні претензії щодо порушення умов контракту у частині про фізико-хімічні властивості газу.
- Що це означає? Що формуватиметься імідж України як ненадійного транзитера.
Юрій Вітренко ж наголосив, що цю проблему краще розв'язувати заздалегідь, а не тоді, коли вона виникне.
Останні важливі новини про "Північний потік-2"
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- В Офісі Президента переконані, що обіцянки США щодо "Північного потоку-2" мають "лягти на папір".