Про них розповів глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Це сталося під час його виступу на форумі YES 11 вересня.

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Запуск "Північного потоку-2": нова загроза

Глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, що після запуску "Північного потоку-2":

Росія може різко зменшити кількість газу, який транспортуватиме через Україну.

Своєю чергою це призведе до змін властивостей газу.

І тоді до палива будуть питання вже у європейських операторів газотранспортних систем.

І виникатимуть ці питання на західному кордоні України.

За словами Вітренка, якщо "Газпром" не транспортуватиме газ в українську ГТС після запуску "Північного потоку-2" – то "нам навіть простіше – нічого не треба виконувати". Гірше, якщо росіяни вдадуться до іншої тактики.

Якщо він ("Газпром" – 24 канал) буде давати якісь невеликі обсяги газу, або якщо буде дуже сильно варіювати (один день максимум, а інший день, скажімо, мінімум) – то будуть фізичні проблеми, як забезпечити транзит, необхідні фізико-хімічні властивості газу, які специфіковані згідно з контрактом між українським оператором і операторами Словаччини, Польщі, Угорщини тощо,

– зізнався Вітренко.

Простіше кажучи, європейські оператори можуть висунути Україні претензії щодо порушення умов контракту у частині про фізико-хімічні властивості газу.

Що це означає? Що формуватиметься імідж України як ненадійного транзитера.

Юрій Вітренко ж наголосив, що цю проблему краще розв'язувати заздалегідь, а не тоді, коли вона виникне.

Зверніть увагу: як бачимо, запуск "Північного потоку-2" створить не тільки прямі (втрати заробітку від транзиту, посилення геополітичної енергозалежності Європи від російського газу тощо), а й опосередковані загрози для української економіки.

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