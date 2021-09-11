Про це очільник Офісу Президента повідомив під час форуму "Ялтинська європейська стратегія".
Читайте також США продовжать стримування "Північного потоку-2", – Державний департамент
Вже сьогодні можна говорити про те, що Росія почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України,
– сказав чиновник.
Андрій Єрмак зазначив, що 10 вересня, за даними біржі IC Future, у ході торгів ціна жовтневого ф'ючерса на газ на індекс TTF перевищила 700 доларів за тисячу кубометрів, на максимумі досягнувши 57,25 євро за мегават на годину.
- Глава ОП наголосив, що Україна має усвідомлювати всі ризики.
Я недаремно навів ціни – це вже відбувається. Тому дії, про які ми говорили в Вашингтоні, дії, про які говорила Меркель, коли була у Києві. Сьогодні повинні вже перейти від слів до реальних справ і дій,
– додав він.
"Північний потік-2": коротко
- Президент Володимир Зеленський висловив побоювання, що запуск "Північного потоку-2" може зумовити підвищення цін на газ для України.
- В Офісі Президента пропонують розглядати питання трубопроводу та транзиту газу через нашу державу в рамках нормандського формату.
Зауважте Росія оголосила про завершення будівництва скандального газопроводу "Північний потік-2"