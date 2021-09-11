Про це очільник Офісу Президента повідомив під час форуму "Ялтинська європейська стратегія".

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Вже сьогодні можна говорити про те, що Росія почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України,

– сказав чиновник.

Андрій Єрмак зазначив, що 10 вересня, за даними біржі IC Future, у ході торгів ціна жовтневого ф'ючерса на газ на індекс TTF перевищила 700 доларів за тисячу кубометрів, на максимумі досягнувши 57,25 євро за мегават на годину.

Глава ОП наголосив, що Україна має усвідомлювати всі ризики.

Я недаремно навів ціни – це вже відбувається. Тому дії, про які ми говорили в Вашингтоні, дії, про які говорила Меркель, коли була у Києві. Сьогодні повинні вже перейти від слів до реальних справ і дій,

– додав він.

Зверніть увагу! Андрій Єрмак вважає, що обіцянки Сполучених Штатів і Німеччини слід закріпити у документах.

"Північний потік-2": коротко

Президент Володимир Зеленський висловив побоювання, що запуск "Північного потоку-2" може зумовити підвищення цін на газ для України.

В Офісі Президента пропонують розглядати питання трубопроводу та транзиту газу через нашу державу в рамках нормандського формату.

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