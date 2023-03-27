Дівчина влаштувала стрілянину в школі в США: серед багатьох загиблих - діти

В американському місті Нешвілл 28-річна жінка відкрила стрілянину у школі. Внаслідок атаки загинули шестеро осіб, з яких троє – діти.

Спочатку повідомлялося, що стрілянину відкрила дівчинка-підліток, проте згодом поліція спростувала цю інформацію. Нападницю ліквідували правоохоронці, які прибули на виклик.

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Інцидент відбувся у місті Нешвілл, що у штаті Теннессі. Озброєна щонайменше 2 автоматами та пістолетом 28-річна жінка увійшла до школи через бічні двері. Вона відкрила вогонь на першому поверсі, а згодом піднялась далі.

Перше повідомлення про стрілянину надійшло о 10:13. Правоохоронці відразу вирушили на місце подій. Вже о 10:27 зловмисницю ліквідували.

Поліцейський, який прибув одним із перших, отримав поранення від уламка скла. Загрози його життю немає.

Проте врятувати інших поранених не вдалося. Рятувальники транспортували трьох дітей разом з двома співробітниками школи ще з "ознаками життя", проте вони померли на шляху до лікарні. Одного шкільного працівника виявили вже мертвим.

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У поліції ще не встановили особу нападника. Відомо лише те, що вона є жителькою міста Нешвілл. Коли правоохоронці прибули на виклик, то випадково ідентифікували її як підлітка. Проте згодом з'ясувалося, що стрільцем виявилася жінка 28 років. Також не відомо, чи нападниця мала якийсь зв'язок зі школою.

На інцидент відреагувала перша леді США Джилл Байден. Вона висловила співчуття родинам загиблих та заявила, що "діти заслуговують на краще".

Кадри з місця стрілянини/ Фото AP

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