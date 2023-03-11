За словами правоохоронців, небезпеки для широкої громадськості не було. Інцидент стався після того, як 9 березня в залі Свідків Єгови в Гамбурзі сталася стрілянина зі смертельними наслідками. Насильство із застосуванням зброї є рідкісним явищем у Німеччині.

Зауважте Стрілянина у німецькому Гамбурзі: серед поранених українка

Зловмисник вимагав мільйон євро

О другій половині дня 10 березня в аптеці у Карлсруе захопили заручників. Поліція оточила територію в центральній частині міста і закликала жителів уникати цього району.

За словами речника поліції, близько 16:30 на місце події скерували велику кількість поліцейських. Проте з тактичних міркувань він відмовився повідомити, скільки заручників захопили чи скільки правоохоронців перебували на місці події.

За інформацією газети Stuttgarter Zeitung, у заручники захопили двох людей. За них вимагали чималий викуп – мільйон євро. Варто зауважити, що речник поліції відмовився коментувати це повідомлення, тому наразі невідомо, чи воно правдиве.

Цікаво! Карлсруе розташоване неподалік від французького кордону. Це місто з населенням близько 300 000 осіб, де розміщений Федеральний суд, найвища судова інстанція Німеччини.

Операція завершилася

За інформацією Berliner Zeitung, захоплення заручників, яке тривало кілька годин, завершилося. Правоохоронці ввечері того ж дня повідомили, що о 21:10 до аптеки в районі Зюдвестштадт "увійшов спеціальний підрозділ поліції".

Зловмисника вже затримали. Наразі будівлю, де трапився інцидент, обстежують. За попередніми даними, ніхто із заручників не постраждав.

Чоловік утримував людей в аптеці протягом кількох годин. Поліція вийшла з ним на зв'язок майже одразу. Через операцію правоохоронців територію навколо аптеки на Еттлінгер Штрассе оточили.

Мешканці прилеглих будинків не могли потрапити до своїх домівок. Тому для них відкрили приміщення найближчої школи.