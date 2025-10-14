Над повітряним простором країн НАТО все частіше стали помічати невідомі безпілотники. Є припущення, що це можуть бути російські дрони в рамках гібридної війни проти Заходу.

Однак підтвердженої інформації щодо цього поки немає. Полковник армії США у відставці Джон Світ розповів 24 Каналу, що буде дуже складно довести, що це саме російські дрони перетинають повітряний простір країн НАТО.

Як довести причетність Росії до залякування НАТО?

Джон Світ припустив, що ФСБ Росії може створити заплутані зв'язки між пусковими установками й тими, хто фінансує запуски дронів. Все для того, щоб було складно простежити зв'язок із країною-агресоркою.

Тому, як кажуть у нас в розвідці, прямуйте за грошима. Ми не знаємо, чи активність дронів над аеропортом у Мюнхені та над Данією є розвідувальною, тому все зводиться до того, аби створити безлад, хаос та посіяти страх,

сказав він.

На думку полковника армії США у відставці, до цього причетні ФСБ. Він пояснив, що у країнах НАТО, ймовірно, вже десятки років діють непомітні групи, які Росія активізувала саме зараз.

Вони можуть проводити операції із невідомими дронами над повітряним простором країн Альянсу. Потрібно вийти за рамки, щоб довести це і мати змогу діяти на основі ймовірної причини.

Що відомо про дрони, які літають над країнами НАТО?