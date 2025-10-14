Полковник армії США сказав, як можна довести причетність Росії до атак на НАТО
- Над повітряним простором країн НАТО часто помічають невідомі дрони, які можуть бути російськими, але підтверджень поки немає.
- Полковник у відставці Джон Світ вважає, що ФСБ створює складні зв'язки, щоб унеможливити відстеження причетності Росії.
Над повітряним простором країн НАТО все частіше стали помічати невідомі безпілотники. Є припущення, що це можуть бути російські дрони в рамках гібридної війни проти Заходу.
Однак підтвердженої інформації щодо цього поки немає. Полковник армії США у відставці Джон Світ розповів 24 Каналу, що буде дуже складно довести, що це саме російські дрони перетинають повітряний простір країн НАТО.
Як довести причетність Росії до залякування НАТО?
Джон Світ припустив, що ФСБ Росії може створити заплутані зв'язки між пусковими установками й тими, хто фінансує запуски дронів. Все для того, щоб було складно простежити зв'язок із країною-агресоркою.
Тому, як кажуть у нас в розвідці, прямуйте за грошима. Ми не знаємо, чи активність дронів над аеропортом у Мюнхені та над Данією є розвідувальною, тому все зводиться до того, аби створити безлад, хаос та посіяти страх,
сказав він.
На думку полковника армії США у відставці, до цього причетні ФСБ. Він пояснив, що у країнах НАТО, ймовірно, вже десятки років діють непомітні групи, які Росія активізувала саме зараз.
Вони можуть проводити операції із невідомими дронами над повітряним простором країн Альянсу. Потрібно вийти за рамки, щоб довести це і мати змогу діяти на основі ймовірної причини.
Що відомо про дрони, які літають над країнами НАТО?
У Фінляндії невідомий дрон порушив повітряний простір над гідроелектростанцією. Польоти у цій зоні заборонені, адже це критична інфраструктура.
Над бельгійською компанією, яка виробляє зброю почали активно літати безпілотники. Влада забороняє збивати дрони, згідно із законом. Компанія прагне, щоб це правило переглянули, адже поки невідомо, як діяти у випадку подібних загроз.
Біля військових об'єктів Чехії також помітили безпілотники. Це вже не перший схожий інцидент. Окрім цього подібні випадки фіксують і в інших країнах Європи.