Витрати на армію в Польщі у 2025 році становлять 4,7% від ВВП – це рекордний показник серед усіх країн Альянсу. Польща увійшла до числа найбільших покупців американської зброї завдяки багатомільярдним закупівлям. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

Коли та як Польща почала готуватись до війни?

За інформацією видання, Польща неодноразово попереджала про загрозу Росії та її бажання відновити всесвітнє панування. А повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році лише підтвердило переконання поляків.

Польські стратеги розпочали збільшення та укріплення своєї армії після анексії Криму у 2014 році та вторгнення на Донбас. Вони розробляли план дій на найгірші сценарії, поки більшість європейських країн сподівалась на швидке закінчення збройного конфлікту в Україні.

Решта Європи чекала, поки хтось зробить перший крок. У підсумку ми пішли вперед не тільки від інших країн східного флангу, а й від більшості держав НАТО в Європі,

– згадує колишній заступник міністра оборони Польщі.

Які реформи провела Польща у своєму війську?

Станом на 2025 польська армія налічує 210 000 осіб, вона є третьою після США та Туреччини.

Реформи польської армії почались ще в 2018 році. Першим кроком в удосконалені стало створення 18-ї механізованої дивізії, яка перебуває у постійній готовності. Триває формування ще двох таких дивізій. Окрім того, поляки залучили десятки резервістів задля створення сил тероборони.

Бійці регулярно проходять новітні навчання. Серед останніх – поляки спільно з американцями та нідерландцями на навчаннях Iron Defender освоювали американські танки Abrams, південнокорейські реактивні системи залпового вогню і польську версію американського комплексу HIMARS.

За інформацією видання, поляки використовують дедалі новітніше обладнання та озброєння. А Польща стала одним з найбільших закупівельників зброї в США у 2023 – 2024 роках та витратила на це близько 50 мільярдів доларів.

Як саме Росія загрожує Польщі?

Через своє географічне розташування Польща залишається вразливою. В країни спільний кордон із російським Калінінградом та Білоруссю – міцним союзником Кремля.

Як відомо, росіяни мають значний вплив на Білорусь та користуються її повітряним простором для власних цілей. Залізниця на території цієї країни є швидким варіантом пересування російських військ до кордону із Польщею.

До того ж у Білорусі, за даними ЗМІ, можуть зберігатись російські тактичні ракети з ядерними боєголовками.

Чи планує Росія нападати на Альянс?

Росіяни неоднозначно висловлюються щодо нападу на країни НАТО. Минулого року міністр оборони Росії заявив про готовність російської армії до конфлікту з Альянсом, водночас Путін зазначив, що Захід сам сіє паніку серед свого населення через "російську загрозу".

Нещодавно на Валдаї Путін применшував загрозу нападу Росії на Європу та країни НАТО, назвавши її "абсурдною". Крім того, порадив країнам займатись своїми внутрішніми проблемами, а не шукати небезпеку у Росії.

Стратегія Росії полягає у спробі відродити Радянський Союз. І це ставить Польщу в перехрестя прицілу,

– заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

Кремль закликав Трампа повернути війська НАТО в Центральній та Східній Європі на позиції 1999 року. Аналогічну вимогу Путін висував Байдену перед вторгненням в Україну.

Як історично Польща пов'язана із Росією?

Ще під час Другої світової війни, коли Франція та Велика Британія не змогли стримати нацистів, Польща зазнавала тиску спочатку Гітлера, а згодом – радянської влади.

Те, що відбувається сьогодні на території України викликає занепокоєння у поляків. Країна остерігається подій минулого, тож цього разу має намір добре підготуватись.

Це наша війна. Ми вирішили озброїти Польщу і провести масштабну модернізацію польської армії,

– заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Військову підготовку до можливого вторгнення Росії схвалюють не лише країни НАТО, а й президент Америки, який досить рідко надає підтримку європейським країнам.

Дональд Трамп хоче, аби Європа у військовому контексті ставала сильнішою та самостійнішою.

Які провокації на території Польщі здійснює Росія?