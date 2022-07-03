Невідомий влаштував стрілянину у торговому центрі Копенгагена: є постраждалі

У Данії в столичному торговому центрі невідомий чоловік почав стрілянину, декілька людей отримали вогнепальні поранення.

Поліція Копенгагена повідомила, що офіцерів відправили до торгового центру Field's після повідомлень про стрілянину. Вони порадили людям залишатися на місці та чекати допомоги.

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В цей час в торговому центрі було багато людей, бо менш ніж за милю від нього на концертному майданчику планувався виступ Гаррі Стайлза. Організатори повідомили, що концерт відбудеться за планом. Половина глядачів уже зайшла до залу, коли стався напад. В поліції зазначи, що торговий центр розміщується між центром міста та аеропортом.

Ми на місці події, лунали постріли, кілька людей поранені. Одну особу заарештовано у зв'язку зі стріляниною у Field's. Наразі ми не можемо нічого сказати про її особу,

– зазначили правоохоронці.

На знімках з місця події видно, як люди вибігають з торгового центру, а данський телеканал TV2 опублікував фотографію чоловіка, якого клали на ноші. Свідки кажуть, що люди плакали і ховалися в магазинах.

Під'їзди до торгового центру перекрито, лінія метро, яка зв'язує його із центром міста, теж. На місце події прибули машини швидкої допомоги та пожежники. Поки невідомо, скільки людей могло бути вбито чи поранено. Найближчим часом поліція проведе брифінг.