Трагедія в нічному клубі ПАР

За попередніми даними, підлітки, яким, за словами поліції, було від 13 до 17 років, загинули від тисняви. Але міністр національної поліції ПАР заявив, що слідство не підтвердило цю теорію. Він повідомив, що в клубі загинуло 9 дівчат та 13 хлопців. За словами чиновників, місцеві жителі викликали поліцію близько четвертої ранку.

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Причини трагедії

Спочатку нам сказали, що це була тиснява, але, судячи з усього, тисняви ​​не було. Я не хочу спекулювати про причину смерті, тому ми залучили провідну групу криміналістів, щоб, якщо причиною смерті стала отрута, вони повідомили нам про це. Це страшна річ. Я увійшов усередину, але не міг змусити себе піти далі туди, де лежать тіла,

– сказав він не взмозі стримати сльози.

Охоронці клубу розповіли слідчим, що, намагаючись контролювати натовп, вони закрили двері, тому що люди на вулиці намагалися пробитися всередину. Це викликало паніку та тисняву, яку, можливо, посилив перцевий балончик, який хтось використав в приміщені. Поліція вилучила записи з камер спостереження, які були в клубі.

Правоохоронці повідомили, що токсикологічні тести встановлять, чи були постраждалі отруєні. Місцеві ЗМІ повідомляють, що тіла химерно лежали, ніби вони раптово впали на підлогу під час танцю або посеред розмови, деякі тіла були ніби в колах, а інші лежали на стільцях та столах.

Місцеве телебачення показало, як поліцейські намагаються заспокоїти натовп батьків і рідних, які зібралися біля клубу. Більшість відвідувачів нічного клубу були школярами, які святкували закінчення навчання і складання іспиті.

Президент Сиріл Рамафоса висловив співчуття у своїй заяві. А високопоставлені чиновники з усієї провінції Східний Кейп та решти країни приїхали в місто, щоб допомогти подолати наслідки трагедії.

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