Відповідну інформацію повідомили місцеві ЗМІ. Також влада оголосила про "жовту тривогу", щоб витягнути людей з-під завалів.

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У Колумбії обвалилась дерев'яна трибуна з людьми

Обвал трибуни відбувся у в колумбійському місті Ель-Еспіналь, що у департаменті Толіма. Трагедія трапилась тоді, коли сотні людей дивились кориду. Її організували на честь свята Сан-Педро.

У мережі з'явилось відео трагедії, на якому видно, як обвалюється частина трибуни разом з глядачами.

У Колумбії обвалилась трибуна з людьми: відео з місця трагедії

Багато людей поранились, внаслідок обвалу трибуни: відео

Внаслідок обвалу є постраждалі: кількість загиблих може зрости

За даними місцевих ЗМІ, щонайменше чотири людини загинули і сотні отримали поранення після того, як трибуна обвалилася під час бою биків у центральній Колумбії,

– мовиться у повідомленні.

Після обвалу на місці почали бігати люди. А бик злякався та втік.

Місцевий радник Іван Ферні Рохас розповів виданню El Tiempo, що міська лікарня та швидка допомога не можуть впоратися з такою кількістю поранених.

"Нам потрібна підтримка швидкої допомоги та сусідніх лікарень, багато людей все ще залишаються без нагляду", – пояснив Рохас.

Однак він не сказав, скільки людей вдалось витягнути з-під завалів.

Понад 500 людей отримали поранення

Губернатор Толіми Рікардо Ороско повідомив CNN, що попередньо відомо – загинули дві жінки, дорослий чоловік та неповнолітній. Також попередньо було 30 поранених.

Мер Ель-Еспіналь повідомив, що глибоко шкодує через те, що сталося на арені кориди. Причини обвалу він не назвав, проте запевнив – влада вже почала розслідування.

Згодом, місцеве видання El Tiempo повідомило про 5 загиблих та понад 500 поранених людей.

Коротко про останні обвали в Україні

У грудні 2021 року в Кривому Розі трапився обвал на шахті. Через це там загинув гірник. Відомо, що чоловіку було 48 років. Хоч його й намагались врятувати колеги, та від отриманих травм він загинув.

У Державній службі з питань праці розповідали, що трагедія трапилась під час виконання підрядних робіт на орт-заїзді 231 осі горизонту 1135 метрів. Служба планувала сформувати комісію для розслідування нещасного випадку.

У січні 2022 року в Харкові обвалилася стіна чотириповерхового нежитлового будинку. Тоді внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Харківська обласна прокуратура оприлюднила відео обвалу, на якому чітко видно, як спершу від будинку відпав невеликий шматок, а через декілька секунд – обвалилась вся стіна. Окрім того, пролунали декілька вибухів. Після них в небо піднялась хвиля пилу.

У лютому 2022 року в центрі Львова на вулиці Ставропігійській трапився обвал даху у пам'ятці архітектури. Внаслідок цього сходова клітка будинку повністю зруйнувалася. На щастя, люди не постраждали. Однак жителі були заблокованими у власних помешканнях. Рятувальники розібрали розтрощені конструкції сходів.

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