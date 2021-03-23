Нідерланди вели таємні газові переговори з Росією, незважаючи на MH17, – ЗМІ

Нідерланди вели секретні переговори з Росією про газ, незважаючи на те, що дипломатичні та торгові відносини були заморожені. Зараз Нідерланди виступають за добудову "Північного потоку-2".
Джерело:DutchNews
Після авіакатастрофи 2014 року, бізнес-спільнота підтримувала відносини між Нідерландами та Росією. Відбувалися конгреси та взаємні візити, як повідомляють ЗМІ.
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Переговори після авіакатастрофи
Уряд не інформував про те, що зв'язки відроджені. Наприкінці грудня 2019 року міністр закордонних справ Стеф Блок відповів що двосторонніх контактів з Росією немає. Втім, він не згадав про зустрічі офіційної групи, які мали відбутися у Москві через кілька тижнів.
Як зазначають журналісти, не випадково компанії, які відновили ці зв'язки – "Газпром" та англо-голландська компанія "Шелл" – тепер беруть участь у проєкті "Північний потік-2".Літак Malaysia Airlines рейсу MH17 летів 17 липня 2014 року з Амстердаму в Куала-Лумпур. Його неподалік Грабового на Донбасі збили зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить росіянам. Тоді загинули 298 людей.
Нідерланди за "Північний потік-2"
Як зазначають журналісти, Нідерланди, як і Німеччина, розглядають проєкт газопроводу "Північний потік-2" як чудову можливість забезпечити своє енергопостачання.
Влада нібито стверджує, що це "суто ділова угода". Голландський уряд стає на бік Росії.
Як доказ – рішення уряду Нідерландів протистояти пропозиції блокувати енергопроводи з країн, що не входять в ЄС. Якщо її прийняти, це означало б кінець "Північного потоку 2".
"Північний потік-2": останні новини
- Росія планує добудувати "Північний потік-2" до вересня 2021 року.
- Втім, на державу накладені суворі санкції США, які блокують роботу.
- Німеччина звернулась до США та пообіцяла посилити підтримку України.
- Однак натомість просять дати можливість завершити будівництво проєкту.
- Країна зацікавлена у запуску трубопроводу і вкладала у нього свої гроші.
- Видання Bloomberg писало, що президент США Джо Байден планує нові санкції, які остаточно заблокують газопровід.
- Крім того, ЗМІ зазначали, що Байден проти "Північного потоку-2", але не хоче псувати стосунки з Німеччиною.