Під тиском Шольц зробив правильний вибір, – політолог про рішення передати Україні танки Leopard

Німеччина все-таки надасть Україні основні бойові танки Leopard. Крім того, уряд країни хоче надати дозвіл на експорт машин, які належать іншим державам, таким як Польща.

Відповідна інформація з'явилася у німецькому виданні Spiegel, проте офіційного підтвердження наразі немає. Як зауважує політолог Ігор Рейтерович, німці тягнули до останнього, на "Рамштайні" їх фінально добивали аргументами. Про це він сказав в ексклюзивному стрімі 24 Каналу.

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Відступати немає куди

За словами Рейтеровича, німці самі себе загнали у таку ситуацію, що відмовитися від передачі – це підписати собі вирок з точки зору лідерства в Європі, відданості демократії, свободі і так далі.

Я був і раніше переконаний, що Німеччина зробить це. Тепер дочекаймося головного – скільки цих танків буде і коли. Обіцянки обіцянками, але якщо вони почнуть казати, що під кінець року нам їх поставлять… Це, м'яко кажучи, нам не дуже допоможе,

– стверджує політолог.

The Wall Street Journal написало про те, що США готові передати Україні 10 танків Abrams. Подейкують, що Байден прийняв це рішення, тому що йому набридла позиція Німеччини. До слова, Іспанія заявила, що готова передати Україні 50 танків Leopard менше ніж за місяць. Потрібна лише згода Німеччини. Відтак німці зрозуміли, каже Рейтерович, що відступати вже немає куди. Треба приймати рішення, і воно має бути на користь України.

Під тиском Польщі, Іспанії, країн Балтії німці здалися, і Олаф Шольц врешті-решт зробив правильний вибір. Я не здивуюся, що цей вибір принесе йому певні політичні дивіденди, щонайменше у Німеччині серед громадян, які виступали на підтримку України,

– переконаний Ігор Рейтерович.

Чому Німеччина затягувала рішення

Політолог зауважив, що на поведінку Шольца й позицію Німеччини вплинуло декілька факторів:

Історичні комплекси й фантомні болі – Німеччина двічі була ініціатором світової війни, і вони бояться, що можуть бодай якось бути причетними до наступної. Ба більше, російська пропаганда постійно розганяє тезу про те, що допомога Україні може спровокувати Третю світову війну. Мовляв, танки призведуть до ескалації і Росія застосує ядерну зброю. Зрозуміло, що на німців це впливає. "Щоправда, я не знаю, про яку ескалацію може йтися після Бучі, Гостомеля та інших міст, які були звільнені нашими військами, всі ті жахи, які ми там побачили. Але у німців це є", – зазначає Рейтерович. На жаль, Росія з 1991 року цілеспрямовано вкладала мільйони євро у формування образу росіян, як єдиних постраждалих від Другої світової війни, від рук нацистів. "Не Радянського Союзу, а виключно росіян", – каже політолог. Німці впродовж багатьох років торгували з росіянами. "У них було ідеалістичне бачення росіян як в принципі не дуже далеких людей, але які готові дуже дешево продавати нафту, газ, деревину, золото та інші корисні копалини", – пояснив політолог. Багатьох німців це влаштовувало, і Шольц має зважати на це.

Рейтерович наголошує, що німцям та Шольцу потрібно віддати належне: з 24 лютого їхня позиція зазнала кардинальної трансформації – як з точки зору економічних відносин з Росією, так і з точки зору політики, яку вони проводять. "Зараз їм потрібно поставити фінальну крапку. Хоча, фінальну крапку вони поставлять тоді, коли передадуть нам ще й літаки. Тоді ми зможемо сказати, що жодних питань до них в нас немає", – резюмував політолог.

Які країни підтримують рішення