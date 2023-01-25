Под давлением Шольц сделал правильный выбор – политолог о решении передать Украине танки Leopard
Германия все таки поставит Украине основные боевые танки Leopard. Кроме того, правительство страны хочет предоставить разрешение на экспорт машин, которые принадлежат другим государствам, таким как Польша.
Соответствующая информация появилась в немецком издании Spiegel, однако официального подтверждения пока нет. Как отмечает политолог Игорь Рейтерович, немцы тянули до последнего, на "Рамштайне" их финально добивали аргументами. Об этом он сказал в эксклюзивном стриме 24 Канала.
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Отступать некуда
По словам Рейтеровича, немцы сами себя загнали в такую ситуацию, что отказаться от передачи – это подписать себе приговор с точки зрения лидерства в Европе, преданности демократии, свободе и так далее.
Я был и ранее убежден, что Германия сделает это. Теперь дождемся главного – сколько этих танков будет и когда. Обещания обещаниями, но если они начнут говорить, что к концу года нам их поставят… Это, мягко говоря, нам не очень поможет,
– утверждает политолог.
The Wall Street Journal написало о том, что США готовы передать Украине 10 танков Abrams. Говорят, что Байден принял это решение, потому что ему надоела позиция Германии. К слову, Испания заявила, что готова передать Украине 50 танков Leopard менее чем за месяц. Нужно только согласие Германии. Следовательно, немцы поняли, говорит Рейтерович, что отступать уже некуда. Надо принимать решение, и оно должно быть в пользу Украины.
Под давлением Польши, Испании, стран Балтии немцы сдались, и Шольц в конце концов сделал правильный выбор. Я не удивлюсь, что этот выбор принесет ему определенные политические дивиденды, по меньшей мере в Германии среди граждан, выступавших в поддержку Украины,
– убежден Игорь Рейтерович.
Почему Германия затягивала решение
Политолог отметил, что на поведение Шольца и позицию Германии повлияло несколько факторов:
- Исторические комплексы и фантомные боли – Германия дважды была инициатором мировой войны, и немцы боятся, что могут хоть как-то быть причастны к следующей. Более того, российская пропаганда постоянно разгоняет тезис о том, что помощь Украине может спровоцировать Третью мировую войну. Мол, танки приведут к эскалации и Россия применит ядерное оружие. Понятно, что на немцев это влияет. "Правда, я не знаю, о какой эскалации может идти речь после Бучи, Гостомеля и других городов, которые были освобождены нашими войсками, все ужасы, что мы там увидели. Но у немцев это есть", – отмечает Рейтерович.
- К сожалению, Россия с 1991 года целенаправленно вкладывала миллионы евро в формирование образа россиян, единственных пострадавших от Второй мировой войны, от рук нацистов. "Не Советского Союза, а исключительно россиян", – говорит политолог.
- Немцы многие годы торговали с россиянами. "У них было идеалистическое видение россиян как в принципе не очень дальних людей, но готовых очень дешево продавать нефть, газ, древесину, золото и другие полезные ископаемые", – пояснил политолог. Многих немцев это устраивало, и Шольц должен учитывать это.
Рейтерович отмечает, что немцам и Шольцу нужно отдать должное: с 24 февраля их позиция претерпела кардинальную трансформацию – как с точки зрения экономических отношений с Россией, так и с точки зрения политики, которую они проводят. "Сейчас им нужно поставить финальную точку. Хотя, финальную точку они поставят тогда, когда передадут нам еще самолеты. Тогда мы сможем сказать, что никаких вопросов к ним у нас нет", – резюмировал политолог.
Какие страны поддерживают решение
- 20 января прошла встреча международных союзников в формате "Рамштайн". На ней 12 стран поддержали предоставление Украине танков Leopard.
- Первой о готовности передать Украине танки заявила Польша. Она уже официально запросила у Германии одобрение.
- К коалиции присоединились также Испания, Нидерланды и Дания. Они готовы предоставить украинским военным часть своих танков.