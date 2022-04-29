Німеччина планує суттєво збільшити соцвиплати біженцям з України

Українці, які виїхали до Німеччині через війну, отримають кращий рівень соціального захисту і підтримку у пошуку роботи.

З червня виплати становитимуть 450 євро

Це передбачено урядовим законопроєктом, який невдовзі розгляне Бундестаг. Зокрема, з 1 червня українські біженці отримуватимуть соціальну допомогу, яку отримують німецькі безробітні. Базова ставка допомоги для дорослого становить 449 євро (Regelsatz Arbeitslosengeld II).

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Досі біженці з України отримували соціальну допомогу на підставі закону про шукачів притулку, яка передбачала виплату на суму близько 300 євро на місяць для дорослої людини і трохи менше для неповнолітніх дітей.

Як відомо, на соціальний захист українських біженців уряд виділив 2 мільярди євро.

Українці мають звернутись до Jobcenter

З 1 червня українські біженці, які отримали дозвіл на проживання відповідно до §24, отримуватимуть допомогу не у відомствах з питань соціального захисту міських адміністрацій або громад, а від центрів зайнятості – Jobcenter,

– йдеться у повідомленні.

Саме у Jobcenter треба буде реєструватися українцям, як пошукачам роботи, аби отримувати виплати.

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Примітка! Чи будуть соціальні відомства громад, які на першому етапі надавали соцвиплати українським біженцям, передавати дані українців до Jobcenter, чи всім треба буде подавати до 1 червня заяви до Jobcenter, поки невідомо.

Тобто, українців у питанні соціальних гарантій буде прирівняно до людей, які мають постійний дозвіл на проживання у Німеччині, і до осіб, які отримали політичний притулок у країні.

У відомстві наголосити, що відповідний статус, який біженці з різних куточків світу отримують в індивідуальному порядку після багатомісячного розгляду заяви на притулок, українці отримують автоматично, протягом кількох тижнів.

Рятуючись від війни з України виїхали понад 5 мільйонів людей

За даними агентства ООН у справах біженців, за два місяці повномасштабного вторгнення Росії на територію України біженцями стали 5 186 744 особи . Найбільше людей виїхало до сусідньої Польщі – 2,9 мільйона.

. Найбільше людей виїхало до сусідньої Польщі – 2,9 мільйона. Понад 5 мільйонів українців через війну були змушені шукати прихистку в інших країнах. Майже половина з них хоче повернутися додому, але більше тих, хто не поспішає їхати назад в Україну.

До слова, ще на початку повномасштабного вторгнення у Німеччині заявили, що очікують на 8 мільйонів українських біженців у Євросоюзі.

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