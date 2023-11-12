Наслідки прохання Байдена: хто з країн ЄС посилює військову допомогу Україні

Із західних ЗМІ надходять суперечливі повідомлення щодо майбутньої військової допомоги. Спочатку стало відомо, що 20-мільярдний пакет ЄС не знайшов підтримки серед країн-членів, однак останні новини з Німеччини можуть перекрити цю невдачу.

Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. На його думку, подвоєння німецької допомоги Україні свідчить про рішучість Європи допомагати Україні в непрості для світу часи.

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Європа "підставляє плече" США

Тривалий час Київ був змушений рахуватися із загрозою, що увага західних партнерів може перемкнутися на ізраїльсько-палестинський конфлікт. Однак останні повідомлення свідчать, що принаймні на європейському рівні цього не сталося.

І це зовсім не дивно, враховуючи історичне рішення Єврокомісії про початок переговорів з Україною щодо вступу. Воно означає, що Київ перестав бути "заднім двором Європи", а натомість став у свідомості її країн членом європейської родини.

Країни ЄС розуміють, що агресивні дії Москви можуть перекинутися й на її членів. І на тлі кризи в американському Конгресі й подальшого загострення тамтешньої політичної боротьби Джозеф Байден попросив Європу "підставити плече" на цей час,

– припустив політолог.

Для того, щоб криза в американському політикумі все ж таки вирішилась, потрібен час, але Україна його не має. Київ не може просто "затягти пояси", адже війна триває і потреби в зброї не зменшуються.

"З огляду на ситуацію, Німеччина проявляє своє лідерство і дає приклад іншим друзям України, як локомотив європейської економіки. Можу спрогнозувати, що наступною країною, яка виявить свою принциповість в підтримці Києва, стане Франція, конкурент Берліна за лідерство у ЄС", – зазначив Буряченко.

Олексій Буряченко про збільшення військової допомоги від Німеччини: дивіться відео

Що передувало подвоєнню німецької допомоги