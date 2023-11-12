Последствия просьбы Байдена: какая из стран ЕС усиливает военную помощь Украине

Из западных СМИ поступают противоречивые сообщения о предстоящей военной помощи. Первоначально стало известно, что 20-миллиардный пакет ЕС не нашел поддержки среди стран-членов, однако последние новости из Германии могут перекрыть эту неудачу.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. По его мнению, удвоение немецкой помощи Украина свидетельствует о решимости Европы помогать Украине в непростые для мира времена.

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Европа "подставляет плечо" США

Долгое время Киев вынужден был считаться с угрозой, что внимание западных партнеров может переключиться на израильско-палестинский конфликт. Однако последние сообщения свидетельствуют, что, по крайней мере, на европейском уровне этого не произошло.

И это совсем не удивительно, учитывая историческое решение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении. Оно означает, что Киев перестал быть "задним двором Европы", а вместо этого стал в сознании ее стран членом европейской семьи.

Страны ЕС понимают, что агрессивные действия Москвы могут перекинуться и на ее членов. И на фоне кризиса в американском Конгрессе и последующего обострения тамошней политической борьбы Джозеф Байден попросил Европу "подставить плечо" в настоящее время,

– предположил политолог.

Для того чтобы кризис в американском политикуме все же разрешился, нужно время, но у Украины его нет. Киев не может просто "затянуть пояса", ведь война продолжается и потребности в оружии не уменьшаются.

"Учитывая ситуацию, Германия проявляет свое лидерство и дает пример другим друзьям Украины как локомотив европейской экономики. Могу спрогнозировать, что следующей страной, которая проявит свою принципиальность в поддержке Киева, станет Франция, конкурент Берлина за лидерство в ЕС", – отметил Буряченко.

Алексей Буряченко об увеличении воєнной помощи от Германии: смотрите видео

Что предшествовало удвоению немецкой помощи