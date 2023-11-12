Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что помещение подверглось существенным разрушениям. Он показал кадры уничтоженной библиотеки.
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Какие последствия попадания по библиотеке в Херсоне
Херсон снова под огнем оккупантов. Одно из попаданий – по областной библиотеке имени Гончара. В здании – существенные разрушения. Также возник пожар. Спасатели более полутора часов укрощали пламя,
– заявил глава ОВА.
По его словам, люди не пострадали.
Последствия атаки по библиотеке в Херсоне / Фото Александра Прокудина
Оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что утром 12 ноября россияне атаковали Днепровский район.
Из-за обстрела на собственном дворе погиб 64-летний мужчина. Он получил взрывную травму несовместимую с жизнью. Приехавшие на место медики лишь констатировали смерть,
– заявил глава областной военной администрации.
По его словам, 64-летняя жена погибшего госпитализирована в состоянии средней тяжести со взрывчатой закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями ног и сотрясением головного мозга.
Прокуратура открыла дело
Херсонская областная прокуратура сообщила, что при процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
В прокуратуре уточнили, что оккупанты утром 12 ноября ориентировочно в 08:30 из артиллерии в очередной раз обстреляли Херсон и убили 64-летнего мужчину.
Также ночью враг попал ракетой, вероятно с СУ-35 по одной из библиотек города,
– заявили в прокуратуре.
Год назад ВСУ освободили Херсон
- 11 ноября 2022 года Вооруженные Силы Украины освободили Херсон от российских захватчиков. Владимир Зеленский рассказал, что Россия целый год мстит за свободу Херсона и других освобожденных городов. Президент отметил, что 10 – 11 ноября почти 40 дронов и ракет атаковали наше государство.
- Украинский лидер отметил, что эта неделя показала, что мы где-нибудь достанем врага – и в Черном море, и на территории Крыма, и где угодно еще.
- В то же время оккупанты 11 ноября атаковали Херсонскую область. Враги ударили по центральной части Херсона и повредили дома местных жителей и машины. В городе ранения получили три человека. К сожалению, от полученных травм раненый мужчина погиб, одна из пострадавших женщин находится в больнице в среднем тяжести.