Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что помещение подверглось существенным разрушениям. Он показал кадры уничтоженной библиотеки.

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Какие последствия попадания по библиотеке в Херсоне

Херсон снова под огнем оккупантов. Одно из попаданий – по областной библиотеке имени Гончара. В здании – существенные разрушения. Также возник пожар. Спасатели более полутора часов укрощали пламя,

– заявил глава ОВА.

По его словам, люди не пострадали.

Последствия атаки по библиотеке в Херсоне / Фото Александра Прокудина

Оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что утром 12 ноября россияне атаковали Днепровский район.

Из-за обстрела на собственном дворе погиб 64-летний мужчина. Он получил взрывную травму несовместимую с жизнью. Приехавшие на место медики лишь констатировали смерть,

– заявил глава областной военной администрации.

По его словам, 64-летняя жена погибшего госпитализирована в состоянии средней тяжести со взрывчатой закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями ног и сотрясением головного мозга.

Прокуратура открыла дело

Херсонская областная прокуратура сообщила, что при процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

В прокуратуре уточнили, что оккупанты утром 12 ноября ориентировочно в 08:30 из артиллерии в очередной раз обстреляли Херсон и убили 64-летнего мужчину.

Также ночью враг попал ракетой, вероятно с СУ-35 по одной из библиотек города,

– заявили в прокуратуре.

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