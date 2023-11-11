По словам президента, независимость закаляет дух, когда слышит благодарность освобожденных от врага людей. Россия весь этот год мстит за свободу Херсона и других наших освобожденных городов, пишет 24 Канал.

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Россия мстит за освобождение Херсона

Обстрелы каждый день. Бомбы, артиллерии, ракеты. Только со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра (говорится о 10 – 11 ноября – 24 Канал) почти сорок дронов и ракет… Баллистика против Киева, дроны и ракеты против Одесщины, Харьковщины. Сознательные издевательства от врага. Каждый день. Но ни дня нашего отчаяния,

– заявил президент.

Владимир Зеленский заверил, что никто из нас не должен пренебрегать тем, что за враг против нас. Ведь наша страна знает, что оккупанты не слабые, а прожорливые, однако мы умеем их преодолевать.

"Как и в прошлом году, Россия стремится уничтожить нашу страну, нашу жизнь. Как и в прошлом году, мы должны уничтожать оккупанта. Украина это делает. И сегодня, дорогие украинцы, украинки, пожалуйста, поблагодарите тех, кто свою силу и свою жизнь поставил в защиту Украины и украинцев, кто воюет сейчас, кто на боевых постах сейчас, кто тренируется, чтобы пополнить боевые бригады, кто работает сейчас, чтобы у наших воинов были снаряды и оружие, броня и авиация, ПВО и РЭБ. Чтобы мы могли давать защиту украинцам и чтобы Украина могла возвращать свободу своей земле", – сказал президент.

Украинский лидер поблагодарил всех, кто сейчас в Херсоне работает для защиты наших людей, кто дерется на левобережье Херсона ради Украины, кто защищает украинскую жизнь.

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