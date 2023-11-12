Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. На його думку, подвоєння німецької допомоги Україні свідчить про рішучість Європи допомагати Україні в непрості для світу часи.

Дивіться також Окупанти вдарили по бібліотеці імені Гончара в Херсоні: виникла пожежа

Європа "підставляє плече" США

Тривалий час Київ був змушений рахуватися із загрозою, що увага західних партнерів може перемкнутися на ізраїльсько-палестинський конфлікт. Однак останні повідомлення свідчать, що принаймні на європейському рівні цього не сталося.

І це зовсім не дивно, враховуючи історичне рішення Єврокомісії про початок переговорів з Україною щодо вступу. Воно означає, що Київ перестав бути "заднім двором Європи", а натомість став у свідомості її країн членом європейської родини.

Країни ЄС розуміють, що агресивні дії Москви можуть перекинутися й на її членів. І на тлі кризи в американському Конгресі й подальшого загострення тамтешньої політичної боротьби Джозеф Байден попросив Європу "підставити плече" на цей час,

– припустив політолог.

Для того, щоб криза в американському політикумі все ж таки вирішилась, потрібен час, але Україна його не має. Київ не може просто "затягти пояси", адже війна триває і потреби в зброї не зменшуються.

"З огляду на ситуацію, Німеччина проявляє своє лідерство і дає приклад іншим друзям України, як локомотив європейської економіки. Можу спрогнозувати, що наступною країною, яка виявить свою принциповість в підтримці Києва, стане Франція, конкурент Берліна за лідерство у ЄС", – зазначив Буряченко.

Олексій Буряченко про збільшення військової допомоги від Німеччини: дивіться відео

Що передувало подвоєнню німецької допомоги