Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. На його думку, подвоєння німецької допомоги Україні свідчить про рішучість Європи допомагати Україні в непрості для світу часи.
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Європа "підставляє плече" США
Тривалий час Київ був змушений рахуватися із загрозою, що увага західних партнерів може перемкнутися на ізраїльсько-палестинський конфлікт. Однак останні повідомлення свідчать, що принаймні на європейському рівні цього не сталося.
І це зовсім не дивно, враховуючи історичне рішення Єврокомісії про початок переговорів з Україною щодо вступу. Воно означає, що Київ перестав бути "заднім двором Європи", а натомість став у свідомості її країн членом європейської родини.
Країни ЄС розуміють, що агресивні дії Москви можуть перекинутися й на її членів. І на тлі кризи в американському Конгресі й подальшого загострення тамтешньої політичної боротьби Джозеф Байден попросив Європу "підставити плече" на цей час,
– припустив політолог.
Для того, щоб криза в американському політикумі все ж таки вирішилась, потрібен час, але Україна його не має. Київ не може просто "затягти пояси", адже війна триває і потреби в зброї не зменшуються.
"З огляду на ситуацію, Німеччина проявляє своє лідерство і дає приклад іншим друзям України, як локомотив європейської економіки. Можу спрогнозувати, що наступною країною, яка виявить свою принциповість в підтримці Києва, стане Франція, конкурент Берліна за лідерство у ЄС", – зазначив Буряченко.
Олексій Буряченко про збільшення військової допомоги від Німеччини: дивіться відео
Що передувало подвоєнню німецької допомоги
- Ідея загальноєвропейського 20-мільярдного пакету військової допомоги належала комісару ЄС з питань зовнішньої політики Жозепу Бореллю. Він поділився нею ще влітку, зазначивши, що він буде розрахований на 4 роки задля забезпечення стабільності постачання ЗСУ.
- Однак в листопаді стало відомо, що країни ЄС не готові його підтримати з огляду на нестачу коштів у менш заможних країн. Тому фінансування цього проєкту, імовірно, лягло б на плечі великих економік Європи.
- Водночас Берлін виявився не в захваті від такої перспективи й намагається просувати ідею збільшення постачання озброєнь кожною країною індивідуально. І своїм рішенням подвоїти допомогу, закладену в бюджеті країни, Німеччина промовисто показує, що не відмовляється від підтримки України, попри те, що її економіка переживає не найкращі часи.