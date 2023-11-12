Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. По его мнению, удвоение немецкой помощи Украина свидетельствует о решимости Европы помогать Украине в непростые для мира времена.
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Европа "подставляет плечо" США
Долгое время Киев вынужден был считаться с угрозой, что внимание западных партнеров может переключиться на израильско-палестинский конфликт. Однако последние сообщения свидетельствуют, что, по крайней мере, на европейском уровне этого не произошло.
И это совсем не удивительно, учитывая историческое решение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении. Оно означает, что Киев перестал быть "задним двором Европы", а вместо этого стал в сознании ее стран членом европейской семьи.
Страны ЕС понимают, что агрессивные действия Москвы могут перекинуться и на ее членов. И на фоне кризиса в американском Конгрессе и последующего обострения тамошней политической борьбы Джозеф Байден попросил Европу "подставить плечо" в настоящее время,
– предположил политолог.
Для того чтобы кризис в американском политикуме все же разрешился, нужно время, но у Украины его нет. Киев не может просто "затянуть пояса", ведь война продолжается и потребности в оружии не уменьшаются.
"Учитывая ситуацию, Германия проявляет свое лидерство и дает пример другим друзьям Украины как локомотив европейской экономики. Могу спрогнозировать, что следующей страной, которая проявит свою принципиальность в поддержке Киева, станет Франция, конкурент Берлина за лидерство в ЕС", – отметил Буряченко.
Алексей Буряченко об увеличении воєнной помощи от Германии: смотрите видео
Что предшествовало удвоению немецкой помощи
- Идея общеевропейского 20-миллиардного пакета военной помощи принадлежала комиссару ЕС по внешней политике Жозепу Бореллю. Он поделился ею еще летом, отметив, что помощь будет рассчитан на 4 года для обеспечения стабильности поставок ВСУ.
- Однако в ноябре стало известно, что страны ЕС не готовы его поддержать, учитывая нехватку средств у менее состоятельных стран. Поэтому финансирование этого проекта, вероятно, легло бы на плечи крупных экономик Европы.
- Вместе с тем, Берлин оказался не в восторге от такой перспективы и пытается продвигать идею увеличения поставок вооружений каждой страной индивидуально. И своим решением удвоить помощь, заложенную в бюджете страны, Германия красноречиво показывает, что не отказывается от поддержки Украины, несмотря на то, что ее экономика переживает не лучшие времена.