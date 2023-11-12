Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. По его мнению, удвоение немецкой помощи Украина свидетельствует о решимости Европы помогать Украине в непростые для мира времена.

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Европа "подставляет плечо" США

Долгое время Киев вынужден был считаться с угрозой, что внимание западных партнеров может переключиться на израильско-палестинский конфликт. Однако последние сообщения свидетельствуют, что, по крайней мере, на европейском уровне этого не произошло.

И это совсем не удивительно, учитывая историческое решение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении. Оно означает, что Киев перестал быть "задним двором Европы", а вместо этого стал в сознании ее стран членом европейской семьи.

Страны ЕС понимают, что агрессивные действия Москвы могут перекинуться и на ее членов. И на фоне кризиса в американском Конгрессе и последующего обострения тамошней политической борьбы Джозеф Байден попросил Европу "подставить плечо" в настоящее время,

– предположил политолог.

Для того чтобы кризис в американском политикуме все же разрешился, нужно время, но у Украины его нет. Киев не может просто "затянуть пояса", ведь война продолжается и потребности в оружии не уменьшаются.

"Учитывая ситуацию, Германия проявляет свое лидерство и дает пример другим друзьям Украины как локомотив европейской экономики. Могу спрогнозировать, что следующей страной, которая проявит свою принципиальность в поддержке Киева, станет Франция, конкурент Берлина за лидерство в ЕС", – отметил Буряченко.

Алексей Буряченко об увеличении воєнной помощи от Германии: смотрите видео

Что предшествовало удвоению немецкой помощи