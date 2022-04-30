Німеччина виступила за заборону імпорту з Росії урану для АЕС, – Politico

Німеччина підтримала рішення Євросоюзу запровадити санкції на імпорт урану з Росії. Він слугує паливом для енергетичних реакторів на атомних станціях.

Про це журналістам видання повідомили одразу 5 дипломатів Євросоюзу. Четверо з них заявили, що санкції щодо російської атомної промисловості обговорювали під час зустрічі послів ЄС з представниками Єврокомісії, яка відбулась цього тижня.

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Дипломати додали, що найбільше закликали до введення "уранових" санкцій Польща та країни Балтії.

Чим можуть допомогти "уранові" санкції проти Росії

Цей крок суттєво скоротить постачання урану до країни-агресорки. А уран є паливом для реакторів АЕС та нових ядерних проєктів, якими керує дочірня компанія "Росатому", яка базується в Парижі.

Посол Німеччини в середу оголосив про нову позицію Берліна, заявивши, що вони не тільки згодні з нафтовими санкціями, але й активно підтримують поетапну відмову від нафти, а не просто обмеження цін і заборону на російський уран,

– заявив один із дипломатів ЄС.

Той факт, що Німеччина не виступає проти цього рішення, робить введення цих санкцій дуже ймовірним. Чимало депутатів Європарламенту теж просили включити ядерну енергетику до санкцій ЄС.

Для німців, австрійців та інших важливо, щоб ЄС повсюдно знижував свою енергетичну залежність від Росії. Це включає і заборону на імпорт російського ядерного палива,

– сказав ще один дипломат ЄС.

ЄС працює над шостим пакетом санкцій

Наразі Європейська комісія опрацьовує пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти Росії. Подробиці обговорять з країнами ЄС найближчими днями. Втім, поки що незрозуміло, коли можуть ввести санкції на ядерний імпорт.

Варто зауважити, що ЄС імпортує майже весь свій уран. Близько 20% надходить саме із Росії, що робить її другим за величиною постачальником ЄС після Нігеру.

Експерти вважають, що введення санкцій проти дочірньої компанії "Росатому" у Західній Європі стане особливо чутливим питанням для нещодавно переобраного президента Франції Еммануеля Макрона. Франція має великий сектор атомної енергетики та тісно співпрацює з "Росатомом".

Новий пакет санкцій проти Росії: головне

Наразі ЄС працює над шостим пакетом санкцій проти Росії. Ймовірніше за все, нові обмеження міститимуть певну заборону на імпорт російської нафти та відключення низки російських банків від SWIFT.

Президент Володимир Зеленський закликає Єврокомісію до повного нафтового ембарго щодо Росії.

Раніше саме Німеччина була чи не головним противником ембарго на російську нафту, втім останніми днями почали з'являтися повідомлення про те, що країна змінила свою позицію. Останніми тижнями Німеччина швидко перейшла до альтернативних постачальників енергії.

При цьому інтрига все є залишається – у США та ЄС непокояться, що нафтове ембарго може призвести до суттєвого зростання цін на нафту.

Російський "Сбербанк", ймовірно, теж можуть включити до 6-го пакету санкцій проти Росії, який готує Євросоюз. Принаймні у ЄС обговорюють питання щодо його відключення від SWIFT.

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