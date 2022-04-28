Донедавна Німеччина була однією з країн, яка виступала проти санкції щодо "Сбербанку". Та тепер, як пише Bloomberg з посиланням на джерела, Німеччина готова розглянути санкції проти "Сбербанку".

До теми Москву чекає небачена бідність, – Подоляк про відмову Європи від російських енергоносіїв

Зауважимо, що Україна, Польща та країни Балтії наполягали на тому, щоб відключити "Сбербанк" та якомога більше російських банків від SWIFT.

Що змінило позицію Німеччини

Bloomberg пише, що офіційний Берлін був стурбований тим, що санкції проти "Сбербанку" порушать операції, пов'язані з енергетикою.

Водночас останніми тижнями Німеччина швидко перейшла до альтернативних постачальників енергії. Відтак, Німеччина готується підтримати поетапну заборону на російську нафту.

Очікується, що ембарго на російську нафту буде в шостому пакеті санкцій ЄС.

Варте уваги У Європарламенті звернулись до Шольца з вимогою припинити блокування санкцій проти Росії

ЄС працює над черговим пакетом санкцій проти Росії

До речі – паніки немає, – Ришард Купідура про газовий шантаж Росії і пошук альтернативи: дивіться відео