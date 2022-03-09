"Сбербанк" був у першому списку банків, які мали відключити від SWIFT

Берлін перешкоджає санкціям проти російського "Сбербанку". Німеччина наполягає на тому, щоб "Сбербанк" не потрапив до списку банків, які відключать від SWIFT.

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Слід зауважити, що "Сбербанк" був виключений з початкового списку банків, які мали відключити від SWIFT.

Повідомляється, що позиція Німеччини може призвести до розколу у ключовому аспекті зусиль союзників щодо покарання Кремля за війну з Україною.

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