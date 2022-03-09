Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючися на відкритий лист євродепутатів, який є у розпорядженні редакції.

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Звернення Європарламенту

"Ми, депутати Європарламенту, закликаємо ЄС разом із державами-членами негайно запровадити ембарго на імпорт нафти та газу з Росії до ЄС доти, доки Росія повністю не вийде з України. Інакше бездіяльність ЄС щодо припинення імпорту газу та нафти з Росії лише продовжить руйнування путінськими збройними силами українських міст, інфраструктури, економіки та соціального захисту українського народу", – сказано у зверненні євродепутатів.

Парламентарі зазначають – поки Путін веде все жорстокішу війну проти України, ЄС все більше платить за російський газ і нафту в путінські кишені.

Це Європа зараз покриває витрати на путінські танки та артилерію проти України, коли за день ми платимо Росії за імпорт газу та нафти близько 600 мільйонів євро,

– йдеться у повідомлені.

За приблизними оцінками, один танк Т-72 в Росії коштує близько 1,5 мільйона євро, а ще один сучасний танк Т-80, відповідно – 3 млн євро. Отже, близько 400 нових танків Т-72 або 200 нових танків Т-80 на день фінансуються коштом ЄС, який продовжує купувати газ та нафту у Путіна.

Це більше, ніж досі вдалося знищити відважним українським воїнам (до 6 березня було знищено 285 танків),

– заявляють євродепутати.

У Європарламенті зазначили, що після початкових вагань європейці погодилися передати Україні зброю у вигляді протитанкових гармат та "Стінгерів", але при цьому продовжували купувати російський газ та таким чином фінансувати нові танки для Путіна.

Євродепутати додають, що ембарго на імпорт російського газу та нафти дозволить повністю відключити Росію від SWIFT.

Нагадаємо, що Велика Британія та США вирішили відмовитися від російської нафти.

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