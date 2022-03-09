Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на открытое письмо евродепутатов, имеющееся в распоряжении редакции.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Обращение Европарламента

"Мы, депутаты Европарламента, призываем ЕС вместе с государствами-членами немедленно ввести эмбарго на импорт нефти и газа из России в ЕС до тех пор, пока Россия полностью не выйдет из Украины. Иначе бездействие ЕС по прекращению импорта газа и нефти из России только продолжит разрушение путинскими вооруженными силами украинских городов, инфраструктуры, экономики и социальной защиты украинского народа", – говорится в обращении евродепутатов.

Парламентарии отмечают – пока Путин ведет все более жестокую войну против Украины, ЕС все больше платит за российский газ и нефть в путинские карманы.

Это Европа сейчас покрывает расходы на путинские танки и артиллерию против Украины, когда за день мы платим России за импорт газа и нефти около 600 миллионов евро,

– говорится в сообщении.

По приблизительным оценкам, один танк Т-72 в России стоит около 1,5 миллионов евро, а еще один современный танк Т-80, соответственно – 3 миллиона евро. Итак, около 400 новых танков Т-72 или 200 новых танков Т-80 в день финансируются на средства ЕС, который продолжает покупать газ и нефть у Путина.

Это больше, чем до сих пор удалось уничтожить отважным украинским воинам (до 6 марта было уничтожено 285 танков),

– заявляют евродепутаты.

В Европарламенте отметили, что после первоначальных колебаний европейцы согласились передать Украине оружие в виде противотанковых пушек и "Стингеров", но при этом продолжали покупать российский газ и таким образом финансировать новые танки для Путина.

Евродепутаты добавляют, что эмбарго на импорт российского газа и нефти позволит полностью отключить Россию от SWIFT.

Напомним, что Великобритания и США решили отказаться от российской нефти.

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