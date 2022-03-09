"Сбербанк" был в первом списке банков, которые должны были отключиться от SWIFT

Берлин препятствует санкциям против российского "Сбербанка". Германия настаивает на том, чтобы Сбербанк не попал в список банков, которые отключат от SWIFT.

Стоит внимания Депутаты Европарламента требуют эмбарго ЕС на импорт нефти и газа из России

Следует заметить, что "Сбербанк" был исключен из первоначального списка банков, которые должны были быть отключены от SWIFT.

Сообщается, что позиция Германии может привести к расколу в ключевом аспекте усилий союзников по наказанию Кремля за войну с Украиной.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

К теме – Когда россияне почувствуют финансовые санкции – Фурса: смотрите видео