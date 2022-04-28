До недавнего времени Германия была одной из стран, которая выступала против санкции в отношении "Сбербанка". И теперь, как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, Германия готова рассмотреть санкции против Сбербанка.
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Отметим, что Украина, Польша и страны Балтии настаивали на том, чтобы отключить Сбербанк и как можно больше российских банков от SWIFT.
Что изменило позицию Германии
Bloomberg пишет, что официальный Берлин был озабочен тем, что санкции против Сбербанка нарушат операции, связанные с энергетикой.
В то же время, в последние недели Германия быстро перешла к альтернативным поставщикам энергии. Германия готовится поддержать поэтапный запрет на российскую нефть.
Ожидается, что эмбарго на российскую нефть будет в шестом пакете санкций ЕС.
Стоит внимания В Европарламенте обратились к Шольцу с требованием прекратить блокирование санкций против России
ЕС работает над очередным пакетом санкций против России
- Евросоюз готовит 6-й пакет санкций против России за военную агрессию в отношении Украины.
- Сообщалось, что государства-члены Европейского Союза не имеют согласия по поводу полного эмбарго или повышения пошлин на импорт российской нефти и газа.
- В Еврокомиссии рассказали, что ЕС ближе к соглашению о санкциях на поставку российской нефти, чем газа.
- Известно, что против эмбарго на российский газ выступают Германия, Австрия и Венгрия.
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