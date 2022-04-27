Зеленський подякував за рішення Єврокомісії скасувати тарифи й квоти на промислову й агропродукцію.

Важливо Досить виправдань і напівзаходів, – Кулеба закликав світ припинити купувати у Росії нафту

Зеленський наголошує на нафтовому ембарго

За словами глави держави, говорили й про подальшу фінансову підтримку, зокрема макрофінансову допомогу.

Крім того, президентка розповіла про підготовку 6 пакету санкцій. Він повинен включати ембарго на російську нафту.

Суперечки через новий пакет санкцій

Напередодні ЗМІ писали, що в Євросоюзі тривають інтенсивні політичні консультації щодо шостого пакету санкцій.

Очікують, що ЄС таки запровадить ембарго на російську нафту. Однак газ з держави-агресорки під обмеження нібито не потрапить.

Проти заборон на імпорт нафти й газу виступали Німеччина та Австрія, які отримують більшу частину цих ресурсів з Росії.

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