Зеленский поблагодарил решение Еврокомиссии отменить тарифы и квоты на промышленную и агропродукцию.

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Зеленский настаивает на нефтяном эмбарго

По словам главы государства, говорили и о дальнейшей финансовой поддержке, в частности, макрофинансовой помощи.

Кроме того, президент рассказала о подготовке 6 пакета санкций. Он должен включать эмбарго на российскую нефть.

Споры из-за нового пакета санкций

Накануне СМИ писали, что в Евросоюзе продолжаются интенсивные политические консультации по поводу шестого пакета санкций.

Ожидается, что ЕС введет эмбарго на российскую нефть. Однако газ из государства-агрессора под ограничение вроде бы не попадет.

Против запретов на импорт нефти и газа выступали Германия и Австрия, получающие большую часть этих ресурсов из России.

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