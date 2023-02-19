Полювання на кротів триває: у NYT розповіли про шпигуна Росії, що роками працював у розвідці ФРН

Наприкінці минулого року силовики затримали директора розвідувальної служби Німеччини за підозрою у передачі розвідданих Росії. Журналісти провели розслідування, у якому розписали, що відомо про те, як московський кріт збирав дані.

Точне ім'я шпигуна невідоме для широкого загалу, однак зауважимо, що він був тренером, мав 52 роки, служив у війську ФРН та працював у Федеральній розвідувальній службі Німеччини (BND) директором технічної розвідки. Власне, цей підрозділ відповідальний за кібербезпеку та відслідковування електронних комунікацій.

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Шпигун працював не сам: спільник возив йому гроші з Москви

Британські ЗМІ припустили, що шпигуна звати Карстена Лінке – згодом розслідування New York Times підтвердило це. Хоча ще раз зауважимо, що офіційних повідомлень стосовно цього від влади Німеччини не було.

Окрім того, розслідувачі констатували, що незабаром стався другий арешт – силовики затримали спільника Лінке. Існує інформація, що той привіз з Москви 52-річному шпигуну 400 000 євро готівкою.

Досі не зрозуміло, хто кого завербував, але влада вважає, що з цими людьми пов'язаний німецький військовий резервіст, який є членом ультраправої популістської партії "Альтернатива для Німеччини" або AfD,

– написали в The New York Times.

Водночас там зазначили, що ймовірно, Лінке завербувала Москва напередодні широкомасштабної війни – себто у лютому 2022 року. Також німецьких чиновників мучить питання стосовно того, що ж спонукало офіцера розвідки, націоналіста, який провів роки в армії, почати працювати на Росію.

Причетність Лінке до ультраправих сил

Арешт цього російського шпигуна відбувся після серії рейдів по всій Європі, під час яких було виявлено цілу низку таємних російських агентів. Йдеться, зокрема, про такі країни як Нідерланди, Швеція та Норвегія.

Можна було б припустити, що затриманому шпигуну просто-таки були потрібні гроші, проте жодних боргів у нього не було та жив він доволі заможно. Тому, ймовірно, перехід на сторону Росії є наслідком симпатій до ультраправих сил Німеччини.

В офісі Лінке знайшли листівки від ультраправої партії AfD. На роботі він відкрито казав колегам, що відчуває погіршення ситуації в країні та зневажливо ставиться до її нового лівоцентристського уряду,

– йдеться у матеріалі.

Як відомо, ультраправі партії з кожним роком все більше симпатизували Росії, захоплюючись націоналістичною риторикою пана Путіна. І ця ситуація вкотре довела теперішньому правлінню Німеччини, що потрібно викорінювати симпатиків ультраправих у своїх службах безпеки та навіть в армії.

Німеччина роками підігравала Росії

Закцентуємо, що значна частина цього матеріалу The New York Times була присвячена тому, що Берлін припустився стратегічної помилки, посилюючи співпрацю з Москвою. Згадали розслідувачі і про закупівлю кремлівського газу ФРН, і навіть про те, що сам Путін розпочинав свою кар'єру як працівник КГБ саме у Східній Німеччині.

Власне, недостатня пильність призвела до того, що шпигун Лінке мав доступ до величезних об'ємів даних. За словами Шмідта-Еенбоома, йдеться про:

масиви інтернет-даних;

інформацію з німецьких станцій спостереження;

доступ до мобільних пристрої для підслуховування;

дані розвідувальних кораблів німецького флоту, які спостерігали за війною з Балтійського моря.

Також, ймовірно, Лінке мав би доступ до звітів союзних американських служб, таких як ЦРУ та Агентство національної безпеки, а також – посольства Великої Британії.

До цієї теми може лише згадати, що не так давно у Британії до 13 років позбавлення волі засудили російського шпигуна, який працював у посольстві Великої Британії в Берліні. Власне, йдеться про 58-річного Девіда Баллантайна Сміта.