Точне ім'я шпигуна невідоме для широкого загалу, однак зауважимо, що він був тренером, мав 52 роки, служив у війську ФРН та працював у Федеральній розвідувальній службі Німеччини (BND) директором технічної розвідки. Власне, цей підрозділ відповідальний за кібербезпеку та відслідковування електронних комунікацій.
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Шпигун працював не сам: спільник возив йому гроші з Москви
Британські ЗМІ припустили, що шпигуна звати Карстена Лінке – згодом розслідування New York Times підтвердило це. Хоча ще раз зауважимо, що офіційних повідомлень стосовно цього від влади Німеччини не було.
Окрім того, розслідувачі констатували, що незабаром стався другий арешт – силовики затримали спільника Лінке. Існує інформація, що той привіз з Москви 52-річному шпигуну 400 000 євро готівкою.
Досі не зрозуміло, хто кого завербував, але влада вважає, що з цими людьми пов'язаний німецький військовий резервіст, який є членом ультраправої популістської партії "Альтернатива для Німеччини" або AfD,
– написали в The New York Times.
Водночас там зазначили, що ймовірно, Лінке завербувала Москва напередодні широкомасштабної війни – себто у лютому 2022 року. Також німецьких чиновників мучить питання стосовно того, що ж спонукало офіцера розвідки, націоналіста, який провів роки в армії, почати працювати на Росію.
Причетність Лінке до ультраправих сил
Можна було б припустити, що затриманому шпигуну просто-таки були потрібні гроші, проте жодних боргів у нього не було та жив він доволі заможно. Тому, ймовірно, перехід на сторону Росії є наслідком симпатій до ультраправих сил Німеччини.
В офісі Лінке знайшли листівки від ультраправої партії AfD. На роботі він відкрито казав колегам, що відчуває погіршення ситуації в країні та зневажливо ставиться до її нового лівоцентристського уряду,
– йдеться у матеріалі.
Як відомо, ультраправі партії з кожним роком все більше симпатизували Росії, захоплюючись націоналістичною риторикою пана Путіна. І ця ситуація вкотре довела теперішньому правлінню Німеччини, що потрібно викорінювати симпатиків ультраправих у своїх службах безпеки та навіть в армії.
Німеччина роками підігравала Росії
Закцентуємо, що значна частина цього матеріалу The New York Times була присвячена тому, що Берлін припустився стратегічної помилки, посилюючи співпрацю з Москвою. Згадали розслідувачі і про закупівлю кремлівського газу ФРН, і навіть про те, що сам Путін розпочинав свою кар'єру як працівник КГБ саме у Східній Німеччині.
Власне, недостатня пильність призвела до того, що шпигун Лінке мав доступ до величезних об'ємів даних. За словами Шмідта-Еенбоома, йдеться про:
- масиви інтернет-даних;
- інформацію з німецьких станцій спостереження;
- доступ до мобільних пристрої для підслуховування;
- дані розвідувальних кораблів німецького флоту, які спостерігали за війною з Балтійського моря.
Також, ймовірно, Лінке мав би доступ до звітів союзних американських служб, таких як ЦРУ та Агентство національної безпеки, а також – посольства Великої Британії.
До цієї теми може лише згадати, що не так давно у Британії до 13 років позбавлення волі засудили російського шпигуна, який працював у посольстві Великої Британії в Берліні. Власне, йдеться про 58-річного Девіда Баллантайна Сміта.