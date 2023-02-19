Охота на кротов продолжается: в NYT рассказали о шпионе России, который годами работал в разведке ФРГ

В конце прошлого года силовики задержали директора разведывательной службы Германии по подозрению в передаче разведданных России. Журналисты провели расследование, в котором расписали, что известно о том, как московский крот собирал данные.

Точное имя шпиона неизвестно для широких масс, однако заметим, что он был тренером, имел 52 года, служил в армии ФРГ и работал в Федеральной разведывательной службе Германии (BND) директором технической разведки. Собственно, это подразделение ответственно за кибербезопасность и отслеживание электронных коммуникаций.

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Шпион работал не сам: сообщник возил ему деньги из Москвы

Британские СМИ предположили, что шпиона зовут Карстена Линке – впоследствии расследование New York Times подтвердило это. Хотя еще раз заметим, что официальных сообщений по этому поводу от власти Германии не было.

Кроме того, расследователи констатировали, что вскоре произошел второй арест – силовики задержали сообщника Линке. Существует информация, что тот привез из Москвы 52-летнему шпиону 400 000 евро наличными.

До сих пор не понятно, кто кого завербовал, но власти считают, что с этими людьми связан немецкий военный резервист, являющийся членом ультраправой популистской партии "Альтернатива для Германии" или AfD,

– написали в The New York Times.

В то же время там отметили, что, вероятно, Линке завербовала Москва накануне широкомасштабной войны – то есть в феврале 2022 года. Также немецких чиновников мучает вопрос о том, что же побудило офицера разведки, проведшего годы в армии националиста начать работать на Россию.

Причастность Линке к ультраправым силам

Арест этого российского шпиона произошел после серии рейдов по всей Европе, во время которых был обнаружен целый ряд тайных российских агентов. Речь идет, в частности, о таких странах как Нидерланды, Швеция и Норвегия.

Можно было бы предположить, что задержанному шпиону просто нужны были деньги, однако никаких долгов у него не было и жил он довольно богато. Поэтому, вероятно, переход на сторону России является следствием симпатий к ультраправым силам Германии.

В офисе Линке обнаружили открытки от ультраправой партии AfD. На работе он открыто говорил коллегам, что чувствует ухудшение ситуации в стране и пренебрежительно относится к ее новому левоцентристскому правительству,

– говорится в материале.

Как известно, ультраправые партии с каждым годом все больше симпатизировали России, восхищаясь националистической риторикой Путина. И эта ситуация еще раз доказала нынешнему правлению Германии, что нужно искоренять симпатиков ультраправых в своих службах безопасности и даже в армии.

Германия годами подыгрывала России

Отметим, что значительная часть этого материала The New York Times была посвящена тому, что Берлин допустил стратегическую ошибку, усиливая сотрудничество с Москвой. Вспомнили расследователи и о закупке кремлевского газа ФРГ, а также о том, что сам Путин начинал свою карьеру как работник КГБ именно в Восточной Германии.

Собственно, недостаточная бдительность привела к тому, что шпион Линке имел доступ к огромным объемам данных. По словам Шмидта-Ээнбоома, речь идет о:

массивах интернет-данных;

информации с германских станций наблюдения;

доступу к мобильным устройствам для подслушивания;

данных разведывательных кораблей германского флота, наблюдавших за войной с Балтийского моря.

Также, вероятно, Линке получил доступ к отчетам союзных американских служб, таких как ЦРУ и Агентство национальной безопасности, а также посольства – Великобритании.

К этой теме может лишь вспомнить, что недавно в Британии до 13 лет лишения свободы осудили русского шпиона, работавший в посольстве Великобритании в Берлине. Собственно, речь идет о 58-летнем Дэвиде Баллантайне Смите.