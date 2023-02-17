Шпион Дэвид Баллантайн Смит утверждал, что когда начал раскрывать секреты посольства, он был в депрессии, одинок и много пил.

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Охранник-шпион подорвал безопасность посольства

Дэвид Смит фотографировал документы со столов и ящиков, а также снимал записи с камер видеонаблюдения. Он предоставил российским чиновникам имена, фотографии и личные данные сотрудников посольства, а также секретные документы, в том числе переписку с тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном.

Он также снял большую прогулку по посольству, которая показала планировку здания и его офисов.

Мужчина признал себя виновным

58-летний Дэвид Баллантайн Смит признал себя виновным по восьми обвинениям в соответствии с Законом о государственной тайне 1911 и 1920 годов, но заявил, что он не причинял никакого вреда умышленно.

Господин судья Уолл отверг это при вынесении приговора в Олд-Бейле, заявив, что мужчина собрал значительное количество материалов, чтобы нанести вред британским интересам, и предоставил эту информацию враждебной силе.

Ваша работа заключалась в обеспечении безопасности посольства и безопасности его сотрудников. Это было наиболее очевидным нарушением доверия, предоставленного вам,

– сказал судья во время приговора.

Приговор суда: мужчину приговорили к 13 годам и двум месяцам заключения. Он может отбыть этот термин либо в Германии, либо в Великобритании.