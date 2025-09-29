У Раді хочуть висунути Трампа на Нобелівську премію миру: з'явився проєкт постанови
У Верховній Раді зареєстрували цікаву постанову. Нардепи пропонують українському парламенту висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Верховної Ради України.
Хто з нардепів вирішив висунути Трампа на Нобелівську премію миру?
У Верховній Раді зареєстрували документ під назвою "Проєкт Постанови про Звернення Верховної Ради України до Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури президента США Дональда Джона Трампа на здобуття Нобелівської премії миру".
Ініціаторами проєкту стали народні депутати Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко, Олександр Юрченко та Анатолій Бурміч.
Автори ініціативи пропонують, аби парламент України звернувся до Нобелівського комітету з ініціативою висунути чинного президента США Дональда Трампа на здобуття престижної нагороди.
Самого тексту законопроєкту на сайті Верховної Ради поки що немає. Ініціативу зареєстрували 29 вересня і наразі вона перебуває на розгляді керівництва парламенту.
Цікаво, що раніше народний депутат та голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко вже висував Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Втім, у червні 2025 року він відкликав цю номінацію, пояснивши, що "втратив будь-яку віру і надію" у Трампа та його здатність забезпечити мир між Росією та Україною.
До речі, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в етері 24 Каналу заявив, що бажано змінити протоколи надання премії та вручати її Дональду Трампу після завершення президентських каденцій.
Які ще країни висунули Трампа на Нобелівську премію миру?
Ще у червні Дональда Трампа на Нобелівську премію миру номінував Пакистан. Це сталося після того, як президент США зіграв свою роль у деескалації конфлікту з Індією.
Також підтримку у тому, аби лідеру Америки вручили цю премію висловив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Камбоджа на початку серпня також заявила, що хоче, аби президент Дональд Трамп отримав Нобелівську премію миру.
Сам Трамп оцінював, що "не отримає Нобелівську премію миру, що б не робив". Хоча також він стверджував, що нібито не прагне отримати премію, а "просто хоче рятувати життя".