В Раде хотят выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира: появился проект постановления
- В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
- Инициаторами проекта выступили народные депутаты Анна Скороход, Анатолий Урбанский, Тарас Батенко, Александр Юрченко и Анатолий Бурмич.
В Верховной Раде зарегистрировали интересное постановление. Нардепы предлагают украинскому парламенту выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
К теме Позиция Трампа действительно сбалансирована: он поддерживает Украину, поскольку стремится к миру, – Зеленский
Кто из нардепов решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира?
В Верховной Раде зарегистрировали документ под названием "Проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Нобелевскому комитету о выдвижении кандидатуры президента США Дональда Джона Трампа на соискание Нобелевской премии мира".
Инициаторами проекта стали народные депутаты Анна Скороход, Анатолий Урбанский, Тарас Батенко, Александр Юрченко и Анатолий Бурмич.
Авторы инициативы предлагают, чтобы парламент Украины обратился в Нобелевский комитет с инициативой выдвинуть действующего президента США Дональда Трампа на получение престижной награды.
Самого текста законопроекта на сайте Верховной Рады пока нет. Инициативу зарегистрировали 29 сентября и сейчас она находится на рассмотрении руководства парламента.
Интересно, что ранее народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко уже выдвигал Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Впрочем, в июне 2025 года он отозвал эту номинацию, объяснив, что "потерял всякую веру и надежду" в Трампа и его способность обеспечить мир между Россией и Украиной.
Кстати, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала заявил, что желательно изменить протоколы предоставления премии и вручать ее Дональду Трампу после завершения президентских каденций.
Какие еще страны выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира?
Еще в июне Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира номинировал Пакистан. Это произошло после того, как президент США сыграл свою роль в деэскалации конфликта с Индией.
Также поддержку в том, чтобы лидеру Америки вручили эту премию выразил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Камбоджа в начале августа также заявила, что хочет, чтобы президент Дональд Трамп получил Нобелевскую премию мира.
Сам Трамп оценивал, что "не получит Нобелевскую премию мира, что бы ни делал". Хотя также он утверждал, что якобы не стремится получить премию, а "просто хочет спасать жизни".