Створено нове командування безпілотних систем ППО, – Сирський

У ЗСУ створили нове командування безпілотних систем ППО. Для цього до командного складу Повітряних Сил відрядили високопрофесійних офіцерів із бойовим досвідом.

Вони надали практичні пропозиції щодо розвитку так званої "малої ППО". Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Що відомо про зміни у Повітряних силах?

Сирський розповів, що "мала ППО" – це один із найдинамічніших і найтехнологічніших напрямів сучасної війни.

"Відповідно й рішення тут мають бути швидкими, чіткими та нешаблонними", – зазначив він.

За результатами пропозицій офіцерів було ухвалено необхідні управлінські рішення.

Та у цьому напрямі не все залежить лише від професіоналізму та самовідданості військових, а й також від темпів роботи українських і європейських виробників, постачання РЛС, БпАК і БпЛА-перехоплювачів від західних партнерів.

Противник постійно вдосконалює свої засоби ураження – зокрема оснащує ударні дрони терміналами супутникового зв'язку Starlink, використовує складні метеоумови та інші тактичні рішення,

– зазначив головком.

Він також розповів про ефективність знищення "Шахедів" різними типами дронів-перехоплювачів. У січні високі результати дали засоби саме українського виробництва.

Також є позитивна динаміка комплектування новостворених дивізіонів дронів-перехоплювачів. Триває підготовка додаткових екіпажів.

"Уже сотні екіпажів БпАК передано під оперативний контроль угруповання Повітряних Сил — вони виконують завдання в І–ІІІ ешелонах перехоплення", – зазначив Сирський.

Окрім того, посилюється антидроновий захист ключових адмінцентрів у прифронтових регіонах.

Які результати в української ППО?