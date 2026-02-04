Создано новое командование беспилотных систем ПВО, – Сирский

В ВСУ создали новое командование беспилотных систем ПВО. Для этого в командный состав Воздушных Сил отправили высокопрофессиональных офицеров с боевым опытом.

Они предоставили практические предложения по развитию так называемой "малой ПВО". Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Что известно об изменениях в Воздушных силах?

Сырский рассказал, что "малая ПВО" – это одно из самых динамичных и самых технологичных направлений современной войны.

"Соответственно и решения здесь должны быть быстрыми, четкими и нешаблонными", – отметил он.

По результатам предложений офицеров были приняты необходимые управленческие решения.

Но в этом направлении не все зависит только от профессионализма и самоотверженности военных, но и также от темпов работы украинских и европейских производителей, поставки РЛС, БпАК и БпЛА-перехватчиков от западных партнеров.

Противник постоянно совершенствует свои средства поражения – в частности оснащает ударные дроны терминалами спутниковой связи Starlink, использует сложные метеоусловия и другие тактические решения,

– отметил главком.

Он также рассказал об эффективности уничтожения "Шахедов" различными типами дронов-перехватчиков. В январе высокие результаты дали средства именно украинского производства.

Также есть положительная динамика комплектования вновь созданных дивизионов дронов-перехватчиков. Продолжается подготовка дополнительных экипажей.

"Уже сотни экипажей БпАК передано под оперативный контроль группировки Воздушных Сил - они выполняют задачи в I–III эшелонах перехвата", – отметил Сырский.

Кроме того, усиливается антидроновая защита ключевых админцентров в прифронтовых регионах.

Какие результаты у украинской ПВО?