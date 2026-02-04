Создано новое командование беспилотных систем ПВО, – Сирский
- В ВСУ создали новое командование беспилотных систем ПВО, отправив в него высокопрофессиональных офицеров с боевым опытом.
- Эффективность уничтожения "Шахедов" повысилась благодаря использованию украинских дронов-перехватчиков, особенно в январе.
В ВСУ создали новое командование беспилотных систем ПВО. Для этого в командный состав Воздушных Сил отправили высокопрофессиональных офицеров с боевым опытом.
Они предоставили практические предложения по развитию так называемой "малой ПВО". Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Что известно об изменениях в Воздушных силах?
Сырский рассказал, что "малая ПВО" – это одно из самых динамичных и самых технологичных направлений современной войны.
"Соответственно и решения здесь должны быть быстрыми, четкими и нешаблонными", – отметил он.
По результатам предложений офицеров были приняты необходимые управленческие решения.
Но в этом направлении не все зависит только от профессионализма и самоотверженности военных, но и также от темпов работы украинских и европейских производителей, поставки РЛС, БпАК и БпЛА-перехватчиков от западных партнеров.
Противник постоянно совершенствует свои средства поражения – в частности оснащает ударные дроны терминалами спутниковой связи Starlink, использует сложные метеоусловия и другие тактические решения,
– отметил главком.
Он также рассказал об эффективности уничтожения "Шахедов" различными типами дронов-перехватчиков. В январе высокие результаты дали средства именно украинского производства.
Также есть положительная динамика комплектования вновь созданных дивизионов дронов-перехватчиков. Продолжается подготовка дополнительных экипажей.
"Уже сотни экипажей БпАК передано под оперативный контроль группировки Воздушных Сил - они выполняют задачи в I–III эшелонах перехвата", – отметил Сырский.
Кроме того, усиливается антидроновая защита ключевых админцентров в прифронтовых регионах.
Какие результаты у украинской ПВО?
К утру 4 февраля россияне атаковали Украину 105 БПЛА. По состоянию на 8:00 ПВО сбила/подавили 88 из них. Было попадание 17 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.
А во время массированной атаки в ночь на 3 февраля было зафиксировано 521 средство воздушного нападения. 450 из них сбила ПВО: 38 ракет и 412 беспилотников различных типов. Во время этой атаки летело много баллистики. Представитель ПС Юрий Игнат отмечал, что сбитие 38 из более 70 запущенных ракет – довольно высокий показатель эффективности ПВО в таких условиях.